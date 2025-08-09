Ελλάδα Σκιάθος Βιασμός Τουρίστες Local News

Σκιάθος: Ο 23χρονος Σουηδός αρνείται ότι βίασε την ανήλικη τουρίστρια - Τη Δευτέρα η απολογία του!

Τι είπε η 17χρονη στους αστυνομικούς η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν θέλησε να διενεργηθεί τεστ DNA και ιατροδικαστική εξέταση.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αρνείται τις κατηγορίες για τον βιασμό της 17χρονης τουρίστριας ο 23χρονος Σουηδός, ο οποίος -όπως κατήγγειλε η ανήλικη- την βίασε σε δωμάτιο βίλας στη Σκιάθο το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonotanews.gr, ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή τη Δευτέρα. Μάλιστα, ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι η παρέα της 17χρονης τον ακολούθησε στη βίλα που ανήκει σε φίλο του και έκαναν μαζί μπάνιο στην πισίνα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο 23χρονος και η ανήλικη πήγαν στο ίδιο δωμάτιο για να κοιμηθούν, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σωματική επαφή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 17χρονη αρνήθηκε και την εξέταση DNA, ενώ νωρίτερα είχε αρνηθεί να διενεργηθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Τι κατήγγειλε η 17χρονη

Σημειώνεται ότι η ανήλικη, είχε περιγράψει ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

