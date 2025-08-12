Οι selfies του θανάτου – Πώς χάνουν τη ζωή τους για μερικά views...

Ο 25χρονος τουρίστας που -σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες- επιχείρησε να βγάλει selfie και βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος, στην περιοχή της εκκλησίας του Αι-Γιώργη στον Λυκαβηττό, δεν είναι παρά μια δυσάρεστη υπενθύμιση μιας μόδας που κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Στη δική του περίπτωση, ο νεαρός μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο… «τυχεροί». Δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Από το 2002, οπότε και η λέξη «selfie» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία , εκεί όπου λέγεται ότι εφευρέθηκε, ο εθισμός στην αυτοπροβολή έχει κοστίσει εκατοντάδες ζωές. Με ένα τέλος, κάθε φορά, τραγικό.

Πτώσεις από γκρεμούς και ουρανοξύστες, πνιγμοί, τροχαία, και θανάσιμοι τραυματισμοί από ζώα, είναι μερικές από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

σημειωθεί 425 θάνατοι και 82 τραυματισμοί, σε 49 χώρες.

σημειωθεί 425 θάνατοι και 82 τραυματισμοί, σε 49 χώρες. Tη δυσάρεστη πρωτιά κρατά η Ινδία με 190 θανάτους, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (29 θάνατοι) και τη Ρωσία (18 θάνατοι) για το συγκεκριμένο διάστημα, ενώ και η Ελλάδα φιγουράρει στην 14η θέση, ανάμεσα σε 20 χώρες.

Ποζάρουν σε ηφαίστεια, ουρανοξύστες και τρένα που τρέχουν! Αυτά είναι τα ακραία ρίσκα που παίρνουν

Κρέμονται από ταράτσες και παράθυρα κτηρίων. Ποζάρουν δίπλα σε ενεργά ηφαίστεια. Ακροβατούν σε ουρανοξύστες. Χαζεύουν το κενό από το χείλος του γκρεμού. Πάντα, χωρίς δίχτυ ασφαλείας! Βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή του τρένου, την ώρα που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Όλ' αυτά για ένα κλικ εντυπωσιακό. Για μερικά likes ή views παραπάνω. Παίζουν τη ζωή τους, κορώνα γράμματα, χωρίς κανένα μέτρο αυτοπροστασίας. Άκρως επικίνδυνες ενέργειες που ακόμη και έμπειροι κασκαντέρ του Χόλυγουντ δεν θα τολμούσαν, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία.

Οι selfies στα social media έχουν γίνει καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Νεαρά, κυρίως, άτομα, δεν διστάζουν να βάλουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή με αποτέλεσμα να βρίσκουν φρικτό θάνατο για μία φωτογραφία. Πολλές φορές, μπροστά στα μάτια αγαπημένων τους προσώπων. Τραγωδίες, που πλέον δεν εκτυλίσσονται μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στη χώρα μας. Και το αυτονόητα ερώτημα είναι, γιατί να συμβαίνει αυτό;

Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής, με τον οποίο συνομιλήσαμε, εξηγεί μέσω του Flash.gr τους λόγους. Όπως η ανάγκη επιβεβαίωσης και η διασημότητα…

«Σε ότι έχει να κάνει με τις ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, ως προς τις selfies ή τα βίντεο, τα οποία συγκεντρώνουν έναν θαυμασμό στα κοινωνικά δίκτυα, αυτό λειτουργεί ως ένα κίνητρο για τους νέους. Κι εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο της αναζήτησης μιας επιβεβαίωσης μέσω των likes ή των repost. Το κίνητρο της επιβεβαίωσης του εαυτού μας , της καθιέρωσής μας σε μια γρήγορη διασημότητα».

Αλλά και το νεαρό της ηλικίας, κρύβει τις απαντήσεις, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδημητριάδη. Συμπεριφορές ακραίες, που αλλάζουν όσο μεγαλώνουμε, όταν αλλάζει και η εκτίμησή μας για τους κινδύνους…

«Στις ηλικίες μέχρι τα 25 οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε για τους νέους ανθρώπους, ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του ο πρωμετωπιαίος φλοιός, που είναι η υπεύθυνη περιοχή στον εγκέφαλο για τη λήψη των αποφάσεων και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων από αυτές τις αποφάσεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια παρορμητικότητα η οποία σβήνει σιγά σιγά με την πάροδο της ηλικίας κι έτσι μετά τα 25 οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο ριψοκίνδυνοι σε σχέση με τους μικρότερους. Ακριβώς γιατί κάνουν καλύτερη εκτίμηση κινδύνου. Αυτό λοιπόν είναι ένας κοινός παρονομαστής, πίσω από όλες τις ενέργειες που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο».

Οι selfies πιο επικίνδυνες κι από επιθέσεις καρχαριών!

Οι αριθμοί σοκάρουν. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι «εαυτοφωτογραφίες» χαρακτηρίζονται πλέον, πιο επικίνδυνες και από τις επιθέσεις καρχαριών. Τα «θολά» στοιχεία μαρτυρούν τη δυσάρεστη πραγματικότητα και αφορούν μόνο σε ξεκάθαρες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, αφού πολλές φορές ένα θανατηφόρο τροχαίο για παράδειγμα, δεν θα αποδοθεί στατιστικά, σε μια selfie. Έτσι:

Από το 2008 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, 379 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους

Ένας στους τρεις, ήταν ταξιδιώτης.

31 άνθρωποι, είχαν σκοτωθεί τους πρώτους δέκα μήνες, του συγκεκριμένου έτους.

Το ίδιο σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία που καταγράφουν οι αρχές, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όταν καλούνται στο σημείο

μιας τραγωδίας. Έτσι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

216 θάνατοι οφείλονται σε πτώσεις από γκρεμούς και ουρανοξύστες

24 από δυστυχήματα με πυροβόλα όπλα που εκπυρσοκρότησαν

17 από ηλεκτροπληξίες (σε κεραίες υψηλής τάσης ή γραμμές τρένων) ή επιθέσεις από άγρια ζώα.

Δυστυχήματα με αυτοκίνητα

Φωτιά και

Πνιγμοί την ώρα που προσπαθούν να βγάλουν μια φωτογραφία σε σκάφος

Ακόμα και περισσότεροι από ένας θάνατοι έχουν καταγραφεί σε ένα μόνο γεγονός. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2022 στην Ινδία, έντεκα άτομα χτυπήθηκαν από κεραυνό ενώ έβγαζαν selfies σε ένα παρατηρητήριο του ιστορικού Amber Fort στη βορειοδυτική επαρχία του Ρατζαστάν. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια μια καταιγίδας. Αλλά και το 2021, εννέα άτομα πνίγηκαν στην Ινδονησία όταν ένα σκάφος που τους μετέφερε σε ένα πλωτό εστιατόριο στην Κεντρική Ιάβα, ανατράπηκε κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής selfie…