Το νέο «κινηματογραφικό» χαρακτηριστικό του Instagram έχει γίνει viral

Μια νέα τάση για post έγινε viral στο Instagram.

Τα τελευταία 24ωρα μπορεί να έχεις «πέσει» πάνω σε αυτά τα λεπτά βίντεο, καθώς το τόλμησαν και πολλές εταιρείες παγκοσμίως.

Πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό με έντονο το κινηματογραφικό στυλ στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που όπως έγινε γνωστό χθες άγγιξε τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες.

Τι είναι αυτή η «λεπτή λωρίδα» post;

Η τάση του «λεπτότερου βίντεο», με εξαιρετικά ευρείες κινηματογραφικές λωρίδες 5120×1080, κατακλύζει το Instagram, καθώς οι δημιουργοί και οι εταιρείες επαναχρησιμοποιούν το υλικό σε λεπτές, πανοραμικές ταινίες Reels για μια αισθητική που μοιάζει με ταινία.

@chloeshih jank tutorial bc I gotta go to bed but yes this is the new trending horizontal aspect ratio video / tiny video that Instagram seems to be pushing like crazy for some reason right now! Go ham ~ ♬ original sound - Chloe Shih

Η φόρμα αυτή κόβει το πάνω και το κάτω μέρος των τυπικών βίντεο σε μια στενή οριζόντια λωρίδα, δημιουργώντας ένα εφέ letterbox που ξεχωρίζει στις κάθετες ροές.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το νέο αυτό χαρακτηριστικό αυξάνει την αφοσίωση διακόπτοντας την κύλιση, ιδανικό για αφήγηση ιστοριών.

Τρία δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες

Την ανακοίνωση για τα τρία δισεκατομμύρια ενεργών χρηστών στο Instagram έκανε ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. «Τι απίστευτη κοινότητα έχουμε χτίσει εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο κανάλι του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα ορόσημο για την πλατφόρμα, η οποία εξαγοράστηκε από την Meta το 2012 για 1δις. δολάρια.

Η τελευταία παρόμοια ανακοίνωση ήταν το 2022 όταν το Instagram μετρούσε περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες.