Instagram Map: Ο «Χάρτης Φίλων» που διχάζει έφτασε στην Ελλάδα – Πώς λειτουργεί και τι να προσέξετε

Η νέα λειτουργία «Instagram Map» έκανε την εμφάνισή της και στη χώρα μας, αλλά ήδη προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Το δημοφιλές app, στο οποίο περνάμε τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο μας, δοκιμάζει έναν νέο τρόπο σύνδεσης με φίλους – που όμως εγείρει και ερωτήματα για την ιδιωτικότητα.

Τι είναι το «Friend Map»

H Meta λανσάρει σταδιακά το χαρακτηριστικό Friend Map, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται την τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο με όσους τους ακολουθούν και τους ακολουθούν πίσω. Ο στόχος; Να φέρει πιο κοντά τους «πραγματικούς φίλους», πέρα από τα φίλτρα του αλγόριθμου.

Μόλις ενεργοποιηθεί, ο χάρτης εμφανίζεται στην κορυφή των DM και δείχνει την τελευταία γνωστή τοποθεσία όσων έχουν επιλέξει να την κοινοποιήσουν. Επιπλέον, προβάλλει δημόσια stories με tag τοποθεσίας.

Τι πρέπει να ξέρετε

Η κοινοποίηση είναι προαιρετική. Το Instagram τονίζει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξετε. «Η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε και μόνο σε λίστα που εσείς ορίζετε», ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Άνταμ Μοσέρι.

Παρόλα αυτά, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες ότι το app μπορεί να κοινοποιεί δεδομένα χωρίς συγκατάθεση, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πώς λειτουργεί

Μπορείτε να κοινοποιήσετε:

Τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο, μόνο αν δώσετε σχετική άδεια.

Τοποθεσία μέσω tag, όταν την προσθέτετε σε story (διαρκεί 24 ώρες).

Η τοποθεσία μπορεί να μοιραστεί:

με προσαρμοσμένη λίστα,

με τους «Κοντινούς Φίλους»,

ή με αμοιβαίους followers.

Δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση σε άτομα που δεν σας ακολουθούν και δεν τους ακολουθείτε.

Γιατί υπάρχουν ανησυχίες

Το νέο εργαλείο, αν και χρήσιμο, έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό.

Πολλοί χρήστες δεν συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται τοποθεσία.

Οι ζωντανές ενημερώσεις μπορεί να εκθέσουν κάποιον σε κίνδυνο.

Οι έφηβοι ίσως πιεστούν να δικαιολογούν πού βρίσκονται.

Οι καθημερινές συνήθειες μπορούν εύκολα να χαρτογραφηθούν.

Ακόμη κι αν μπορείτε να ελέγξετε ποιος βλέπει την τοποθεσία σας, είναι εύκολο να ξεχάσετε σε ποιους έχετε ήδη δώσει πρόσβαση.

Πώς να το απενεργοποιήσετε

Για να απενεργοποιήσετε την κοινοποίηση τοποθεσίας:

Ανοίξτε το Instagram → Μηνύματα → Map (Χάρτης).

Πατήστε Ρυθμίσεις.

Στην επιλογή «Ποιος μπορεί να βλέπει την τοποθεσία μου», διαλέξτε «Κανείς».

Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σας ή να αποκλείσετε συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Έφηβοι και γονικός έλεγχος

Για λογαριασμούς εφήβων με γονική επίβλεψη, οι γονείς ειδοποιούνται αν ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση τοποθεσίας, μια δικλίδα ασφαλείας που θεσπίστηκε μετά από πιέσεις για αυστηρότερο έλεγχο στην προστασία των ανηλίκων.