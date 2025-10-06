Σαν σήμερα γεννήθηκε η... ροζ εφαρμογή που άλλαξε τον κόσμο της εικόνας

Ήταν μια Τετάρτη του Οκτωβρίου, το 2010, όταν δύο νεαροί προγραμματιστές στο Σαν Φρανσίσκο πάτησαν το κουμπί «publish». Το app τους λεγόταν Instagram, μια λέξη που κανείς τότε δεν είχε ακούσει, αλλά μέσα σε λίγες ώρες θα γινόταν το πιο πολυσυζητημένο όνομα στα social media.

Κανείς δεν φανταζόταν ότι εκείνη τη μέρα, σαν σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου, γεννιόταν μια νέα ψηφιακή εποχή. Μια εποχή όπου η εικόνα θα έπαιρνε τη θέση της λέξης, και η ζωή θα περνούσε μέσα από ένα τετράγωνο φίλτρο.

Από ένα startup στο φαινόμενο που κατέκτησε τον κόσμο

Ο Kevin Systrom και ο Mike Krieger είχαν ένα απλό όραμα: να κάνουν τη φωτογραφία προσιτή, άμεση και κοινωνική. Μέσα σε 24 ώρες, το Instagram είχε ήδη 25.000 χρήστες. Τρεις μήνες μετά, ένα εκατομμύριο. Κανένα άλλο κοινωνικό δίκτυο δεν είχε αναπτυχθεί τόσο γρήγορα.

Το όνομα του app προήλθε από τις λέξεις instant και telegram – γιατί η κάθε φωτογραφία ήταν ένα μήνυμα. Στιγμιαίο, αυθόρμητο, ανθρώπινο.

Το μεγάλο «ναι» του Facebook

Το 2012, το Facebook αγόρασε το Instagram για 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μια εξαγορά που τότε σχολιάστηκε ως υπερβολή, αλλά σήμερα μοιάζει με την πιο προνοητική κίνηση στην ιστορία των social media.

Το Instagram άρχισε να μεταμορφώνεται. Δεν ήταν πια απλώς μια εφαρμογή φωτογραφίας. Ήταν τρόπος ζωής. Οι εικόνες έγιναν το νέο λεξιλόγιο της εποχής: καφέδες, ταξίδια, selfies, έρωτες, διαφημίσεις, όλα κάτω από ένα hashtag.

Stories, Reels και η εποχή της εικόνας

Το 2013 ήρθαν τα βίντεο. Το 2016 τα Stories. Ένα χρόνο μετά, τα Reels. Το Instagram έγινε ο καθρέφτης μιας γενιάς που έμαθε να ζει «on camera».

Από influencers και celebrities μέχρι πολιτικούς και brands – όλοι έπρεπε να είναι εκεί. Όμορφοι, ευτυχισμένοι, «φιλτραρισμένοι».

Σήμερα, το Instagram μετρά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Κάθε λεπτό, ανεβαίνουν χιλιάδες φωτογραφίες. Από χαμόγελα και στιγμές ευτυχίας, μέχρι κινήματα, διαμαρτυρίες και ειδήσεις που γράφουν ιστορία.

Η λάμψη και η σκιά

Μαζί με τη λάμψη ήρθαν και οι σκιές. Η πίεση για τελειότητα, η σύγκριση, η ψευδαίσθηση μιας «τέλειας ζωής» που συχνά απέχει από την πραγματικότητα. Το Instagram έγινε καθρέφτης , αλλά όχι πάντα ειλικρινής.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει το πιο ισχυρό μέσο αυτοέκφρασης της εποχής μας. Ένα εργαλείο που ενώνει ανθρώπους, εμπνέει δημιουργούς και αλλάζει την αισθητική κουλτούρα ολόκληρου του πλανήτη.

14 χρόνια μετά

Από εκείνη τη μέρα του 2010 μέχρι σήμερα, το Instagram έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια εφαρμογή. Είναι η γλώσσα μιας εποχής που μιλάει με εικόνες. Μια πλατφόρμα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, και, ίσως, τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας.