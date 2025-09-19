Αντίο Spotify: Πώς θα μεταφέρεις αμέσως όλες τις playlists σου στο Apple Music - Ένα πανεύκολο hack

Για χρόνια, οι χρήστες που ήθελαν να μεταβούν από το Spotify στο Apple Music ή το αντίστροφο ένιωθαν παγιδευμένοι. Αυτό αλλάζει ριζικά με τα νέα εργαλεία που εισάγει η Apple.

Η μουσική έχει μετατραπεί σε μια εμπειρία χωρίς σύνορα και πλατφόρμες. Οι λίστες αναπαραγωγής που κάποτε συνθέταμε με κόπο, μεταφέροντας αρχεία MP3 και οργανώνοντας φακέλους στον υπολογιστή, σήμερα βρίσκονται στο σύννεφο και μας ακολουθούν παντού. Ωστόσο, όσο εύκολο κι αν είναι να ακούμε μουσική online, δεν ήταν πάντα το ίδιο απλό να αλλάξουμε υπηρεσία.

Διαβάστε για το «κόλπο» που αλλάζει τα πάντα, με τα νέα εργαλεία που εισάγει η Apple, τα οποία αξιοποιούν συνεργασίες με εφαρμογές τρίτων, όπως το SongShift, και επιτρέπουν τη μεταφορά μουσικής με λίγα μόνο κλικ.