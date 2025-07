Συγκρότημα με 1 εκατομμύριο ακροατές στο Spotify τελικά... δεν υπάρχει - Δημιουργήθηκε με AI

Αντιπαράθεση και τεράστια ερωτήματα έχει προκαλέσει το viral συγκρότημα indie ροκ μουσικής με το όνομα The Velvet Sundown μιας και εδώ και λίγες βδομάδες που τα κομμάτια τους έχουν δει αστραπιαία αναγνώριση, δεν υπάρχει κανένα σημάδι πως πρόκειται για αληθινούς μουσικούς και όχι κατασκεύασμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκρότημα διατηρεί σελίδα στην πασίγνωστη πλατφόρμα streaming μουσικής, Spotify, στην οποία έχει προσελκύσει περισσότερους από 850.000 μηνιαίους ακροατές.

Το κορυφαίο κομμάτι της μπάντας, το «Dust on the Wind» - του οποίου το άκουσμα έχει παρομοιαστεί με την επιτυχία του Kansas «Dust in the Wind» του 1977 - έχει παιχτεί πάνω από 380.006 φορές από την κυκλοφορία του στις 20 Ιουνίου.

Η πρώτη φορά που το Velvet Sundown επισημάνθηκε ως δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν από χρήστες του Reddit, οι οποίοι ανέδειξαν κάποια ύποπτα σημάδια.

Φωτογραφίες που έχουν ανέβει στην επίσημη σελίδα τους μοιάζει σαν να δημιουργήθηκαν από AI, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανένα σημάδι ύπαρξης των μελών του συγκροτήματος που αναφέρονται: «Γκέιμπ Φάροου, ο κιθαρίστας, Λένυ Ουέστ, ο μπασίστας-συνθετικός αλχημιστής Μάιλο Ρέινς και ο ελεύθερος πνευματικός κρουστός Όριον «Ρίο» Ντελ Μαρ.

Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα δεν υπάρχει και τίποτα στη σελίδα της μπάντας στο Spotify που να επιβεβαιώνει ότι το συγκρότημα έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Τα κομμάτια τους εμφανίστηκαν ακόμη και στις λίστες αναπαραγωγής «Discover Weekly» ορισμένων Redditors, μια λειτουργία εντός της εφαρμογής που συστήνει νέα τραγούδια στους χρήστες.

Ο αποκλεισμός από το Deezer και οι αλλεπάλληλες μηνύσεις

Το The Velvet Sundown είναι επίσης διαθέσιμο στο Apple Music και στο Amazon Music, ενώ ο μόνος μεγάλος ιστότοπος streaming στον οποίο το περιεχόμενό τους έχει επισημανθεί ως δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης είναι το Deezer.

Η Deezer πρόκειται για την πρώτη υπηρεσία μουσικής ροής που άρχισε να επισημαίνει περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από AI. Ο αλγόριθμός της μπορεί να εντοπίσει τεχνητά δημιουργημένα τραγούδια που έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση αρκετών δημοφιλών μοντέλων δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Suno και Udio, τα οποία μετατρέπουν βασικές προτροπές κειμένου σε «μουσική».

Πάνω από 20.000 κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί πλήρως με τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζουν την πλατφόρμα του Deezer κάθε μέρα. Τον Απρίλιο, ο ήχος που δημιουργήθηκε από μποτ αποτελούσε το 18% του «συνολικού περιεχομένου που ανεβαίνει» - σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό 10% που μοιράστηκε η εταιρεία τον Ιανουάριο.

Η Deezer αποτελεί εξαίρεση στην επίθεσή της στη μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Το Spotify δεν έχει ακόμη λανσάρει κάποιο αντίστοιχο εργαλείο ανίχνευσης. Επίσης, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να επισημάνει τέτοιο περιεχόμενο, τουλάχιστον όχι δημοσίως. Άλλες πλατφόρμες ροής μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Apple Music, Amazon Music και Tidal, έχουν παραμείνει ουσιαστικά βουβές στο θέμα.

Κόντρα για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Δεν αποτελεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι οι δημοφιλείς πλατφόρμες ροής μουσικής κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Προς το παρόν δεν υπάρχουν κανονισμοί για τη ροή των τραγουδιών που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, ούτε συναίνεση σχετικά με το τι τα καθιστά αποδεκτά ή όχι. Ακόμη και η Deezer είναι διχασμένη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εγγενώς καλή ή κακή, αλλά πιστεύουμε ότι μια υπεύθυνη και διαφανής προσέγγιση είναι το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους χρήστες μας και τη μουσική βιομηχανία», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αλέξις Λαντενιέρ, διευθύνων σύμβουλος της Deezer.

«Είμαστε επίσης ξεκάθαροι στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των στιχουργών σε μια εποχή όπου η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων τίθεται υπό αμφισβήτηση υπέρ της εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Πέρυσι, μια ομάδα αμερικανικών δισκογραφικών εταιρειών μήνυσε τις Suno και Udio, υποστηρίζοντας παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε «μαζική κλίμακα». Ωστόσο, οι δύο εταιρείες ισχυρίζονται ότι η εκπαίδευση των μοντέλων τους σε μουσική που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα εμπίπτει στο πλαίσιο της «δίκαιης χρήσης», μια συνήθης υπεράσπιση από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.