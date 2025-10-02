Το Spotify διέγραψε 75 εκατ. spam τραγούδια από την πλατφόρμα του

Τον τελευταίο χρόνο, το Spotify προχώρησε σε μια δραστική κίνηση που έχει προκαλέσει αίσθηση στη μουσική βιομηχανία: διέγραψε περίπου 75 εκατομμύρια τραγούδια από την πλατφόρμα του, σχεδόν το μισό από το συνολικό του αρχείο. Ο λόγος δεν είναι κάποια νέα τάση στη μουσική, αλλά η πλημμύρα από κομμάτια που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και ψεύτικους καλλιτέχνες που στόχευαν να εκμεταλλευτούν το σύστημα.

Η διπλή όψη της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική

Από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες δημιουργίας και πειραματισμού, από ηλεκτρικές κιθάρες μέχρι Auto-Tune. Από την άλλη, με λίγα κλικ μπορεί κάποιος να παράγει αμέτρητα τραγούδια, πολλά από τα οποία είναι απλώς θόρυβος, ενώ κάποιοι εκμεταλλεύονται τη τεχνολογία για να μιμηθούν φωνές γνωστών καλλιτεχνών, να παραπλανήσουν αλγορίθμους και να αποσπάσουν χρήματα. Το Spotify αναγνωρίζει πως, όταν χρησιμοποιείται με κακόβουλο τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραπλανήσει τους ακροατές και να μειώσει την εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, παρά το πρόβλημα, η εταιρεία δεν σκοπεύει να απαγορεύσει την AI συνολικά. Στόχος είναι η υπεύθυνη χρήση της. Όπως αναφέρει ο Charlie Hellman, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος μουσικής του Spotify, η εταιρεία δεν τιμωρεί τους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν AI με σεβασμό, αλλά στοχεύει όσους προσπαθούν να «ξεγελάσουν» το σύστημα.

Κανονισμοί και φίλτρα για προστασία

Για να αντιμετωπίσει τη μαζική παραγωγή ψεύτικων τραγουδιών, η Spotify εισάγει νέους μηχανισμούς ελέγχου. Πρώτα, λανσάρει φίλτρα για τον εντοπισμό μαζικών ανεβασμάτων, διπλών κομματιών, «SEO hacks» ή πολύ σύντομων κομματιών που στοχεύουν σε πληρωμές. Κομμάτια που εντοπίζονται ως ύποπτα είτε σταματούν να προωθούνται στους χρήστες είτε αφαιρούνται εντελώς. Δεύτερον, αυστηροποιούνται οι κανόνες για τη χρήση deepfake φωνών: από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε φωνή που μιμείται γνωστό καλλιτέχνη θα χρειάζεται την έγκριση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η εταιρεία δοκιμάζει επίσης εργαλεία για την αποτροπή των «profile mismatches», δηλαδή της ανάρτησης κομματιών από ψεύτικα προφίλ γνωστών καλλιτεχνών, πρακτική που έχει διευκολυνθεί με την AI. Οι καλλιτέχνες θα μπορούν να αναφέρουν τέτοια περιστατικά ακόμα και πριν τη δημοσίευση.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Από το 2023, το Spotify άλλαξε ήσυχα τους κανόνες για τα δικαιώματα: ένα τραγούδι πρέπει να έχει περισσότερες από 1.000 ακροάσεις πριν αποδώσει έσοδα. Ο στόχος ήταν να περιοριστούν όσοι ανέβαζαν χιλιάδες σύντομα κομμάτια με AI που εκμεταλλεύονταν το κατώτατο όριο των 30 δευτερολέπτων για αμοιβές. Παρά τις προσπάθειες, ο όγκος των spam τραγουδιών παραμένει εντυπωσιακός, όμως η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν έχει αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ακούνε μουσική ούτε τα έσοδα των πραγματικών καλλιτεχνών.

Διαφάνεια και το μέλλον του streaming

Για μεγαλύτερη διαφάνεια, το Spotify εισάγει ένα νέο σύστημα πιστοποίησης, το DDEX, που επιτρέπει σε καλλιτέχνες, δισκογραφικές και διανομείς να δηλώνουν με ακρίβεια πώς χρησιμοποιήθηκε η AI σε κάθε κομμάτι – στη φωνή, στα όργανα ή στο post-production. Η αναφορά είναι προς το παρόν προαιρετική, αλλά αποτελεί πρώτο βήμα για ένα πιο ξεκάθαρο μουσικό τοπίο, όπου οι ακροατές θα γνωρίζουν τι ακούνε.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η AI απειλεί να κυριαρχήσει στη μουσική βιομηχανία. Αν και πλατφόρμες όπως το Deezer αναφέρουν ότι σχεδόν 30.000 τραγούδια ημερησίως είναι πλήρως δημιουργημένα από AI, το Spotify προτιμά να επιτρέπει πειραματικά projects που δεν παραβιάζουν κανόνες, ενώ η κοινή γνώμη ζητά υποχρεωτική επισήμανση AI.