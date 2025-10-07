Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το διάσημο ChatGPT, προειδοποιεί πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον κάτι μακρινό — και ίσως σύντομα «χτυπήσει» την πόρτα αρκετών επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας, 44 επαγγελματικοί τομείς θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αντικατάσταση από συστήματα AI. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ειδικό εργαλείο αξιολόγησης, το GDPval, το οποίο συγκρίνει την απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης με εκείνη πραγματικών επαγγελματιών από εννέα βασικούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας. Και τα αποτελέσματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού — ειδικά για όσους εργάζονται σε τομείς όπως οι πωλήσεις και το λιανεμπόριο.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ανθρώπινοι ειδικοί κλήθηκαν να συγκρίνουν την ποιότητα εργασιών που εκτελούσε ένας επαγγελματίας και ένα σύστημα AI στον ίδιο κλάδο. Σε αρκετές περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη απέδωσε εξίσου καλά — ή και καλύτερα.

Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας φουντώνει ξανά, με ερωτήματα γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως σύμμαχος ή ως ανταγωνιστής του ανθρώπου.

Διάβασε στη συνέχεια ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο και ποια φαίνεται να «αντέχουν» ακόμη απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.