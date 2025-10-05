Η Meta θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για διαφημίσεις

Η Meta πρόκειται σύντομα να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτά που οι χρήστες λένε στο chatbot της τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσει τις διαφημίσεις της.

Όπως ανακοίνωσε ο τεχνολογικός κολοσσός, στο εξής θα χρησιμοποιούνται οι συζητήσεις των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta για να μπορέσει η εταιρεία να φτιάχνει πιο προσωποποιημένες διαφημίσεις. Οι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα από την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο το επίσημο λανσάρισμα της υπηρεσίας θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου.

Όπως τονίζουν αμερικανικά ΜΜΕ, η Meta ήδη στοχεύει τους χρήστες με διαφημίσεις που επιλέγονται βάσει των αναρτήσεων και των κλικ που κάνουν, καθώς και σε σχέση με τους φίλους τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτά βοηθούν την εταιρεία να εντοπίσει τι θα μπορούσαν να αγοράσουν. Όμως, η διαφορά είναι ότι από τις συζητήσεις τους με το chatbot της εταιρείας, οι χρήστες ουσιαστικά λένε ευθέως στην εταιρεία τι ψωνίζουν ή τι ταξίδι σκοπεύουν να κάνουν ή τι προβλήματα έχουν και θέλουν να επιλύσουν.

Ταυτόχρονα, ο τεχνολογικός κολοσσός θα χρησιμοποιήσει το Meta AI για να βοηθά τους χρήστες της με το περιεχόμενο που θέλουν να βλέπουν στη σελίδα τους.

Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης ρωτά την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την ποδηλασία στο βουνό, η Meta θα γνωρίζει ότι ενδιαφέρεται για το εν λόγω άθλημα και θα του σερβίρει πιο σχετικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, οι παραπάνω αλλαγές θα αυξήσουν την πίεση προς τον τεχνολογικό κολοσσό να προστατεύσει τους χρήστες από δύσκολες συζητήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη – για παράδειγμα σχετικά με σχέσεις, δεδομένου ότι πολλοί χρησιμοποιούν την ΤΝ σαν ψυχολόγο – ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς συστάσεις.

Αξίζει να υπενθυμίζουμε ότι η Meta έχει, όπως ισχυρίζεται, ένα δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες, αλλά δε γνωρίζουμε πόσο συχνά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Πάντως, οι χρήστες μπορούν να μιλούν με το chatbot της τεχνητής νοημοσύνης μέσω Facebook, Instagram, WhatsApp ή ακόμα και απευθείας με την εφαρμογή, Meta AI.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία καταγράφει τεράστια έσοδα από τις διαφημιστικές της υπηρεσίες. Το προηγούμενο τρίμηνο, τα κέρδη από τις διαφημίσεις ανήλθαν σε 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της περυσινής χρονιάς. Η μετοχή της Meta έχει ενισχυθεί φέτος κατά 20%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία την 1η Οκτωβρίου να φτάνει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι αυτοί στη Σίλικον Βάλεϊ που πιστεύουν ότι οι καταναλωτές θα προτιμούν όλο και περισσότερο να κάνουν τα διαδικτυακά ψώνια τους με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αντί για αναζητήσεις στο Google ή ατελείωτες αναζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αντίπαλη της Meta, η OpenAI έδωσε την περασμένη Δευτέρα τη δυνατότητα στους χρήστες του ChatGPT να αγοράζουν επιλεγμένα προϊόντα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η συγκεκριμένη υπηρεσία δε βασίζεται στη διαφήμιση.

Η Meta, πάντως, διευκρίνισε ότι οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των προτιμήσεων στις διαφημίσεις, ενώ δε θα δίνονται προσωποποιημένες επιλογές, με βάση συζητήσεις για θέματα όπως η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι πολιτικές απόψεις, θέματα που αφορούν έθνος ή φυλή, φιλοσοφικά θέματα, ακόμα και η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.