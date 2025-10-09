Η Open AI ετοιμάζεται να επενδύσει δισεκατομμύρια για τη νέα εποχή του διαδικτύου

Η Open AI ήταν ένα εργαστήριο έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη που ελάχιστοι γνώριζαν πέραν της Σίλικον Βάλεϊ, έως ότου βγήκε στην αγορά το Νοέμβριο του 2022 το GhatGPT.

Τρία χρόνια αργότερα, η Open AI είναι συνώνυμη της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το ChatGPT φτιάχνει εφαρμογές, προγραμματίζει ταξίδια και αναζητεί στο διαδίκτυο για λογαριασμό του χρήστη. Ταυτόχρονα, η OpenAI έχει διεισδύσει στις αγορές, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και τις κυβερνητικές υπηρεσίες - παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα σχέδια της για να γίνει πλατφόρμα αντί για μία εφαρμογή κατά το συνέδριο προγραμματιστών της την περασμένη Δευτέρα.

Ρέστα για να γίνει ο πρωταγωνιστής του διαδικτύου

Όσο, λοιπόν, το λογισμικό της επεκτείνεται στο διαδίκτυο, η Open AI επενδύει δισεκατομμύρια για να γίνει ο βασικός παίκτης της διαδικτυακής υποδομής του μέλλοντος. Όπως ανακοίνωσε, η Open AI θα επενδύσει σε data centers 6 GW με τσιπς από την AMD. Η επένδυση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχες συμφωνίες με την Nvidia και την Oracle.

Ουσιαστικά, η επέκταση της OpenAI είναι κυκλική – χρειάζεται νέες εφαρμογές για να συγκεντρώσει πόρους και να επεκτείνει την υπολογιστική της δυνατότητα. Και χρειάζεται ακόμα περισσότερους πόρους για να χρηματοδοτήσει αυτά τα εργαλεία.

Την ίδια ώρα, η επέκταση αυτή αντιμετωπίζει και σημαντικές προκλήσεις: οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό για το ποια θα κατασκευάσει το πιο ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για το ότι η συγκεκριμένη αγορά είναι φούσκα!

Ο ανταγωνισμός με μεγαθήρια της τεχνολογίας

Ταυτόχρονα, η OpenAI ανταγωνίζεται με κολοσσούς της τεχνολογίας, όπως η Meta, που διαθέτουν ήδη ένα τεράστιο οικοσύστημα που τους βοηθά να επεκταθούν και να βγάλουν χρήματα από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η Open AI, Που δεν είναι ακόμα κερδοφόρα, χρειάζεται να βρει ένα τρόπο να συνεχίσει να ζητά τεράστια ποσά από τους επενδυτές για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της.

Η Google, η Amazon και η Meta έθεσαν τις βάσεις για το σύγχρονο διαδίκτυο, καθώς κατάφεραν να πουλήσουν παντού τις μηχανές αναζήτησης, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κοινωνικά δίκτυα. Η OpenAI θα μπορούσε να κάνει το ίδιο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτοντας νέες δυνατότητες στο ChatGPT, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Τα μοντέλα της Apple και της Google... οδηγός της Open AI

Αυτό που προσπαθεί να κάνει η OpenAI είναι οι χρήστες να μη χρειάζεται να φύγουν από το ChatGPT για οτιδήποτε κάνουν στο διαδίκτυο, το οποίο ουσιαστικά θα τοποθετούσε την εφαρμογή στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όπως έκανε η Apple με το iOs και η Google με το Android. Σύντομα, το ChatGPT θα μπορεί να φτιάξει playlists απευθείας στο Spotify και πολλά άλλα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η OpenAI λανσάρισε ένα εργαλείο που ονομάζεται Instant Checkout και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αγοράζουν πράγματα απευθείας μέσω του ChatGPT.

Όμως, για να γίνουν όλα αυτά, η Open AI χρειάζεται να επενδύσει δισεκατομμύρια σε data centers και ενεργειακές υποδομές για να τα τροφοδοτήσουν με τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που απαιτούνται.

Η επένδυση 500 δις για υποδομές στις ΗΠΑ

Τον περασμένο Ιανουάριο, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Oracle και τη SoftBank για να επενδύσει έως 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία εταιρεία με την επωνυμία, Stargate, που θα κατασκευάσει υποδομές για τεχνητή νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει αρκετά μικροτσίπ από την Nvidia AI για να τροφοδοτήσουν 10 gigawatts σε data center σε αντάλλαγμα με επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κατασκευάστρια ημιαγωγών.

Μαζί με διάφορα άλλα σχέδια, η Open AI για να προχωρήσει θα πρέπει να συνεχίσει να φέρνει πάρα πολλά χρήματα. Η αξία της είναι κοντά στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως απέχει πολύ από το να γίνει κερδοφόρα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι λειτουργικές ζημίες έφτασαν τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια και κανείς δεν ξέρει αν τα σχέδιά της θα την οδηγήσουν τελικά στην κερδοφορία.