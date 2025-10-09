Αδιανόητο: Έφηβος ρώτησε το ChatGPT πώς να σκοτώσει τον φίλο του την ώρα του μαθήματος

Ένας 13χρονος έφηβος σε σχολείο της Φλόριντα χρησιμοποιούσε το ChatGPT σε σχολικό φορητό υπολογιστή, με τις ερωτήσεις του στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να ξεφεύγουν.

Συγκεκριμένα ρώτησε: «Πώς να σκοτώσω τον φίλο μου στη μέση του μαθήματος», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του συστήματος ασφαλείας του σχολείου.

Ένα σύστημα παρακολούθησης με τεχνητή νοημοσύνη της Gaggle έστειλε άμεση ειδοποίηση στον αστυνομικό που ήταν επιφορτισμένος με την προστασία του σχολικού συγκροτήματος. Όπως μεταδίδει το Euronews, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι NBC WFLA, ο αστυνομικός κατάφερε να συλλάβει τον μαθητή στο Southwestern Middle School στο DeLand, μια ώρα βόρεια του Ορλάντο.

Φάρσα ή πραγματική απειλή;

Ο έφηβος ισχυρίστηκε ότι «απλά αστειευόταν» με τον φίλο του, αλλά οι αρχές δεν το πήραν ελαφριά, δεδομένης της μακράς ιστορίας των σχολικών πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιο γνωστό το μακελειό στο Marjory Stoneman Douglas High School στο Parkland της Φλόριντα, όπου σκοτώθηκαν 17 άτομα.

Σύλληψη και δίωξη του μαθητή

Η αστυνομία της κομητείας Volusia συνέλαβε τον έφηβο και τον μετέφερε στην τοπική φυλακή. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον έφηβο να βγαίνει από το περιπολικό με χειροπέδες.

Προειδοποιήσεις για τους γονείς

Οι αρχές προειδοποίησαν τους γονείς να παρακολουθούν τι στέλνουν τα παιδιά τους στο ChatGPT, τονίζοντας ότι «ένα αστείο μπορεί να μετατραπεί σε σχολική κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας δήλωσε: «Γονείς, μιλήστε στα παιδιά σας για να αποφύγετε την επανάληψη αυτού του λάθους».