Και το ChatGPT σε γονικό έλεγχο: Τα σχέδια της κυβέρνησης για τα social media

Ένα ψηφιακό «δίχτυ ασφαλείας» για παιδιά και εφήβους προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, ετοιμάζοντας ηλικιακό «αποκλεισμό», με στόχο να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη πρόσβασή τους στα social media.

Η Ελλάδα φαίνεται να «βαδίζει» στα χνάρια της Αυστραλίας, με την συζήτηση περί καθορισμού της «ψηφιακής ενηλικίωσης» να έχει βγει δυναμικά στο προσκήνιο, έπειτα και από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει όριο ηλικίας - πιθανότατα τα 16 έτη - για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν καθημερινή συνήθεια για μικρούς και μεγάλους, που επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με φίλους, γνωστούς, αλλά και... αγνώστους.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού οργανισμού Mind Games, οκτώ στα δέκα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών (84%) έχουν δημιουργήσει προφίλ στα social media. Όσο για την Ελλάδα, έξι στα δέκα παιδιά ασχολούνται με τα social media. Στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνεται το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων online στοιχηματισμού, πορνογραφικού περιεχομένου, πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

Ο ρόλος του Kids Wallet

Βασικό ρόλο στα σχέδια της κυβέρνησης θα παίξει η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός ταυτοποίησης ηλικίας και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο του παιδιού. Η εφαρμογή αναμένεται να είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου. «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Κορμας, υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, σημείωσε: «Δυστυχώς, η υποχρέωση των κοινωνικών δικτύων να επιτρέπουν τη χρήση σε μεγαλύτερα παιδιά δεν πραγματοποιείται, επομένως θα πρέπει οι κυβερνήσεις να πάρουν αυστηρά μέτρα.

Συνολικά, πέντε χώρες - Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία – θα δοκιμάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω εθνικών εφαρμογών.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση, συζητώντας το όριο των 16 ετών, έχει μπροστά της ένα διπλό μάθημα από την Αυστραλία:

Από τη μία, το παράδειγμα δείχνει πώς μια χώρα μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου.

Από την άλλη, οι δυσκολίες εφαρμογής και οι κοινωνικές αντιδράσεις αποκαλύπτουν ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος.

Πώς να εφαρμόσετε τα γονικά «φίλτρα» ελέγχου στο ChatGPT

Η OpenAI πρόσθεσε τα πολυαναμενόμενα γονικά μέτρα ελέγχου στο ChatGPT, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους έφηβους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας μια ασφαλέστερη και πιο «κατάλληλη για την ηλικία τους» εμπειρία, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Αυτό έρχεται μετά την αναφορά στα πρωτοσέλιδα της ασφάλειας του chatbot AI για τους νέους χρήστες. Οι κίνδυνοι της τεχνολογίας έχουν επισημανθεί πρόσφατα από αρκετές περιπτώσεις στις οποίες έφηβοι αυτοκτόνησαν μετά από αλληλεπίδραση με το ChatGPT.

Η ίδια η εταιρεία έρχεται να περιγράψει τα νέα μέτρα ελέγχου που μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς. Τα μέτρα γονικού ελέγχου θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες, αλλά τόσο οι γονείς όσο και οι έφηβοι θα χρειαστούν τους δικούς τους λογαριασμούς για να τα χρησιμοποιήσουν.

Ξεκινώντας τη διαδικασία, ένας γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να στείλει ένα email ή ένα μήνυμα για να προσκαλέσει έναν έφηβο να συνδέσει τους λογαριασμούς τους, ή ένας έφηβος μπορεί να στείλει μια πρόσκληση σε έναν γονέα. Οι χρήστες μπορούν να στείλουν ένα αίτημα μεταβαίνοντας στο μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια στην ενότητα «Γονικοί έλεγχοι».

Οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς τους ανά πάσα στιγμή, αλλά οι γονείς θα λάβουν σχετική ειδοποίηση αν το κάνουν.

Αυτόματες προστασίες

Μόλις συνδεθούν οι λογαριασμοί, ο λογαριασμός του εφήβου θα λάβει ορισμένες ενσωματωμένες προστασίες, σύμφωνα με την OpenAI.

Οι λογαριασμοί εφήβων θα «λάβουν αυτόματα πρόσθετες προστασίες περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου μειωμένου γραφικού περιεχομένου, viral challenges, σεξουαλικών, ρομαντικών ή βίαιων παιχνιδιών ρόλων και ακραίων ιδανικών ομορφιάς, για να βοηθήσουν να διατηρηθεί η εμπειρία τους κατάλληλη για την ηλικία τους», ανέφερε η εταιρεία.

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν αυτά τα φίλτρα, αλλά οι έφηβοι χρήστες δεν έχουν αυτή την επιλογή.

Η OpenAI προειδοποιεί ότι τέτοια προστατευτικά μέτρα «δεν είναι απόλυτα ασφαλή και μπορούν να παρακαμφθούν αν κάποιος προσπαθήσει σκόπιμα να τα παρακάμψει». Συνιστά στους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους για την «υγιή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους έναν πίνακα ελέγχου όπου μπορούν να προσαρμόσουν μια σειρά ρυθμίσεων, καθώς και να απενεργοποιήσουν τους περιορισμούς για ευαίσθητο περιεχόμενο που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για παράδειγμα, το παιδί σας μένει ξύπνιο το βράδυ χρησιμοποιώντας το ChatGPT; Οι γονείς μπορούν να ορίσουν μια ώρα «ησυχίας» κατά την οποία το chatbot δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Άλλες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την απενεργοποίηση της μνήμης της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι συνομιλίες να μην μπορούν να αποθηκευτούν και να μην χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές απαντήσεις, την απενεργοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας ή επεξεργασίας εικόνων, την απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνής και την απενεργοποίηση της χρήσης των συνομιλιών για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης του ChatGPT.

Λάβετε ειδοποιήσεις

Η OpenAI είναι επίσης πιο προληπτική όταν πρόκειται να ενημερώσει τους γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δημιουργεί ένα νέο σύστημα ειδοποιήσεων για να τους ενημερώνει όταν κάτι μπορεί να είναι «πολύ σοβαρό» και ένας έφηβος χρήστης μπορεί να σκέφτεται να βλάψει τον εαυτό του.

Μια μικρή ομάδα ειδικών θα εξετάσει την κατάσταση και, στην σπάνια περίπτωση που υπάρχουν «σημάδια οξείας δυσφορίας», θα ειδοποιήσει τους γονείς μέσω email, SMS και push alert στο κινητό τους — εκτός αν οι γονείς έχουν επιλέξει να μην λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις. Η OpenAI δήλωσε ότι θα προστατεύσει την ιδιωτικότητα του εφήβου, κοινοποιώντας μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να παρέχουν βοήθεια οι γονείς ή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και γνωρίζουμε ότι μερικές φορές μπορεί να σημάνουμε συναγερμό όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να ενεργούμε και να ειδοποιούμε τους γονείς ώστε να μπορούν να παρέμβουν, παρά να παραμένουμε σιωπηλοί», δήλωσε η εταιρεία.