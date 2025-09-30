Jonathan Haidt: Το βιβλίο που άλλαξε την ψηφιακή ατζέντα της Ελλάδας – Ο ρόλος της Μαρέβα Μητσοτάκη

Ο Jonathan Haidt, ο συγγραφέας του παγκόσμιου μπεστ-σέλερ "The Anxious Generation"—του βιβλίου που σήμανε παγκόσμιο συναγερμό για τον ψηφιακό εθισμό—βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος στη Νέα Υόρκη. Συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση «Protecting Children in the Digital Age», που διοργανώθηκε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη , η οποία φαίνεται να υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την ελληνική πολιτική ευαισθητοποίηση για το ζήτημα. Η ίδια η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε ήδη προτείνει το βιβλίο δημόσια, χαρακτηρίζοντάς το ως «ό,τι πιο ενδιαφέρον διάβασα φέτος το καλοκαίρι» και τονίζοντας την ανάλυσή του για τις σοβαρές επιπτώσεις των smartphones και των social media στην ψυχική υγεία των νέων.

Ο Jonathan Haidt αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα. Η επικείμενη επίσκεψή του αποκτά πλέον έναν ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα, καθώς, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά, θα θέσουν τα θεμέλια για την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που θα μετατρέψουν τις θεωρητικές ανησυχίες σε ουσιαστικές κρατικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της παιδικής ηλικίας.