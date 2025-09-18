ChatGPT: Επτά στους δέκα το χρησιμοποιούν εκτός δουλειάς – Πώς το αξιοποιούν καθημερινά οι χρήστες

Μια νέα μελέτη που υπογράφεται από την OpenAI σε συνεργασία με το Χάρβαρντ ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αξιοποιούν στην πράξη το ChatGPT. Τα στοιχεία εντυπωσιάζουν: το chatbot έχει ξεπεράσει πια τον στενό ρόλο του «εργαλείου γραφείου» και εξελίσσεται σε καθημερινό σύμβουλο, αλλάζοντας τις συνήθειες εκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Από τη δουλειά… στην καθημερινή ζωή

Η μελέτη βασίστηκε σε 1,5 εκατομμύριο ανώνυμες συνομιλίες και καταγράφει ξεκάθαρη στροφή. Το 2024, οι μη επαγγελματικές χρήσεις του ChatGPT βρίσκονταν στο 53%. Έναν χρόνο μετά, ξεπερνούν το 70%. Η αλλαγή αυτή δείχνει ότι οι χρήστες δεν βλέπουν πια το ChatGPT μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας αλλά ως προσωπικό βοηθό, ικανό να δώσει λύσεις σε καθημερινά ζητήματα, από μια απλή συμβουλή μέχρι πιο σύνθετη καθοδήγηση.

Τι ζητούν οι χρήστες

Η έρευνα κατηγοριοποιεί τις συνομιλίες σε τρεις βασικούς άξονες:

Practical Guidance (Πρακτική καθοδήγηση) – συμβουλές, μαθήματα, ιδέες για δημιουργικές δραστηριότητες.

Seeking Information (Αναζήτηση πληροφοριών) – γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις σε κάθε λογής απορίες.

Writing (Συγγραφή) – από τη δημιουργία νέων κειμένων μέχρι επιμέλεια, μετάφραση ή διόρθωση υπαρχόντων.

Μόνο αυτές οι τρεις κατηγορίες καλύπτουν σχεδόν το 80% όλων των χρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Asking (ζητώ – καθοδήγηση, συμβουλή) καταλαμβάνει το 50% των συνομιλιών, επιβεβαιώνοντας πως το ChatGPT αντιμετωπίζεται από τους χρήστες περισσότερο ως «σύμβουλος ζωής» παρά ως απλό εκτελεστικό πρόγραμμα.

Η διάσταση στην εργασία

Στον χώρο εργασίας, η συγγραφή είναι η πιο δημοφιλής χρήση, φτάνοντας το 40% των επαγγελματικών συνομιλιών. Όμως, δύο στις τρεις δεν αφορούν παραγωγή νέου περιεχομένου, αλλά βελτίωση υπάρχοντος, επιμέλεια, μετάφραση, αναδιατύπωση. Αυτό καταδεικνύει πως το εργαλείο λειτουργεί ενισχυτικά για την ανθρώπινη δημιουργικότητα αντί να την αντικαθιστά, διαψεύδοντας σε έναν βαθμό τους φόβους περί «μαζικής αντικατάστασης» εργαζομένων.

Ένα παγκόσμιο κοινό

Τον Ιούλιο του 2025, το 10% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT. Η δημογραφική βάση του επεκτείνεται με ρυθμούς που ξαφνιάζουν, ενώ η συμμετοχή των γυναικών πλησιάζει πλέον τα γενικά πληθυσμιακά ποσοστά, εξισορροπώντας ένα αρχικά «ανδροκρατούμενο» κοινό.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, έρχεται από τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Εκεί οι ρυθμοί υιοθέτησης είναι έως και τέσσερις φορές υψηλότεροι από ό,τι στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο δημοκρατική και προσιτή, ξεπερνώντας γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά εμπόδια.

Ο ανταγωνισμός φουντώνει

Η OpenAI συνεχίζει να εξελίσσει το προϊόν της, επενδύοντας στην επιχειρησιακή έκδοση του ChatGPT και στο Codex για τους προγραμματιστές. Ωστόσο, το τοπίο γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Το Google Gemini κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των δωρεάν εφαρμογών του App Store, ενώ η XAI του Έλον Μασκ κινείται επιθετικά για να αποσπάσει μερίδιο αγοράς.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της OpenAI, Aaron Chatterji, σχολιάζει ότι το εργαλείο εξελίσσεται σε «αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας», κάτι που δεν περιορίζεται μόνο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά διαχέεται σε κάθε πτυχή της ζωής.

Με απλά λόγια: το ChatGPT είναι πια παντού. Από το γραφείο και το πανεπιστήμιο, μέχρι το σπίτι και τις προσωπικές αποφάσεις, μετατρέπεται σε έναν «συνομιλητή» που καθοδηγεί, εμπνέει και επιλύει απορίες. Και όλα αυτά ενώ η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται μόλις στην αρχή.

