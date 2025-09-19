Meta: Από τα social media… στο εμπόριο ρεύματος – Η αίτηση «έκπληξη» στις ΗΠΑ

Σε μία κίνηση-ενδεικτική της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας από τις τεχνολογικές της δραστηριότητες, η Meta Platforms υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας των ΗΠΑ (FERC), με στόχο την εξασφάλιση άδειας για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρητικότητας και βοηθητικών υπηρεσιών στις χονδρικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η αίτηση κατατέθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρείας Atem Energy LLC, η οποία ιδρύθηκε για να λειτουργεί ως έμπορος ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες που βασίζονται σε σχετική κατάθεση προς την FERC και σε δημοσίευμα του Bloomberg, η Meta θεωρεί ότι η ενεργοποίηση σε αυτές τις αγορές αποτελεί «λογικό βήμα» δεδομένων των μελλοντικών αναγκών της σε ενέργεια.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την ραγδαία ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και συνεπώς σε ηλεκτρική ενέργεια αυξάνονται, ιδίως στα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν τα μεγάλα μοντέλα AI. Εκτιμάται ότι η ζήτηση αυτή αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέσα στη δεκαετία, σύμφωνα με δεδομένα της BloombergNEF.

Οι προοπτικές για την εταιρεία

Για την εταιρεία, η πρόκληση είναι διπλή: να εξασφαλίσει επάρκεια ενέργειας με οικονομικό και βιώσιμο τρόπο και ταυτόχρονα να διαχειριστεί το ενεργειακό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πώληση ενέργειας και υπηρεσιών στη χονδρική αγορά, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να προσφέρει στη Meta μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην προμήθεια ενέργειας, αλλά και πιθανόν ευκαιρίες εσόδων από πηγές που μέχρι τώρα η εταιρεία δεν αξιοποιούσε ως «παραγωγός» ή «έμπορος».



Με την υποβολή της αίτησης προς FERC, η Meta βάζει επί τάπητος ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον: πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια σε περιβάλλον όπου η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνει εκθετικά, και πώς αυτή η ανάγκη μετασχηματίζεται σε επιχειρηματική ευκαιρία.