Η τεχνητή νοημοσύνη καίει κυριολεκτικά κάρβουνο και τινάζει στον αέρα τη μείωση των ρύπων

Ο κόσμος πιθανότατα έφτασε στο ανώτατο όριο των εκπομπών ρύπων από την ενέργεια το 2024. Ωστόσο, η μείωση των εκπομπών την επόμενη δεκαετία θα επιβραδυνθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της επέκτασης των κέντρων δεδομένων που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση New Energy Outlook της BloombergNEF (BNEF).

Παρόλο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση αναμένεται να καλύπτουν πάνω από το ήμισυ της ενεργειακής ζήτησης των κέντρων δεδομένων έως το 2035, σχεδόν τα δύο τρίτα της πρόσθετης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, όπως αναφέρει η BNEF στην έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα των κέντρων δεδομένων να παρατείνουν τη λειτουργία υφιστάμενων μονάδων άνθρακα και φυσικού αερίου. Τα Data Centers είναι τόσο «πεινασμένα» για ηλεκτρισμό που σύμφωνα με υπολογισμούς επιστημόνων μερικά από τα μεγαλύτερα προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με την κατανάλωση πέντε εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας

Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της επέκτασης των κέντρων δεδομένων. Αυτή η εκρηκτική ζήτηση έχει ωθήσει τεχνολογικές εταιρείες να εξασφαλίζουν συνεχή παροχή ενέργειας για τις εγκαταστάσεις τους. Ορισμένες στρέφονται στην πυρηνική ενέργεια, ενώ άλλες βλέπουν το φυσικό αέριο ως την πιο άμεσα διαθέσιμη και οικονομική λύση.

Το 2024 ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη χρονιά δομικής μείωσης των εκπομπών που συνδέονται με την ενέργεια, δηλαδή μιας μείωσης που προκύπτει από θεμελιώδεις αλλαγές και όχι από εξωγενείς κρίσεις, όπως η πανδημία του Covid-19 ή η οικονομική κρίση του 2008. Η BNEF προβλέπει ότι οι εκπομπές θα μειωθούν κατά 13% έως το 2035, αλλά η αυξημένη ενεργειακή ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων θα περιορίσει αυτή την πτώση.

Οι σωρευτικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται ότι θα είναι 3,5 γιγατόνοι υψηλότερες την επόμενη δεκαετία —ποσότητα ισοδύναμη με το 10% των σημερινών παγκόσμιων εκπομπών— λόγω της πρόσθετης κατανάλωσης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για υπολογιστικές ανάγκες. Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να είναι οι μεγαλύτεροι συντελεστές αυτής της αύξησης.

Επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές αγορές

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές αγορές στις ΗΠΑ, με τη ζήτηση από κέντρα δεδομένων να προβλέπεται να αυξηθεί από 3,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα σε 8,6% έως το 2035, σύμφωνα με άλλη έκθεση της BNEF που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα. Η Amazon.com Inc. κατέχει την πρωτοκαθεδρία ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής κέντρων δεδομένων, με σχεδόν τρία γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος και επιπλέον 12 γιγαβάτ σε εξέλιξη, ακολουθούμενη από τη Microsoft Corp., τη Meta Platforms Inc. και την Google της Alphabet Inc. Οι αμερικανικές εταιρείες πρωτοστατούν στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας AI πραγματοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ.

Η έκθεση προβλέπει ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, αν και πλησιάζει επικίνδυνα ένα σενάριο κοντά στους 2,7 βαθμούς, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η πρόβλεψη βασίζεται στο «σενάριο οικονομικής μετάβασης» της BNEF, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες πολιτικές και τις εξελίξεις σε τιμές και τεχνολογίες, χωρίς να περιλαμβάνει νέες πολιτικές.

Παρά την «ουσιαστική ευκαιρία» που προσφέρουν τα κέντρα δεδομένων για την ενεργειακή ζήτηση την επόμενη δεκαετία, οι προβλέψεις για τη μελλοντική τους κατανάλωση παραμένουν αβέβαιες και ενδέχεται να αλλάξουν, σημειώνει η έκθεση. Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί το έργο Stargate για την επέκταση των κέντρων δεδομένων, ενώ ο Τραμπ έχει υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για την ενίσχυση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, εταιρείες όπως η Microsoft επανεξετάζουν τα σχέδια επέκτασής τους, αποσυρόμενες από ορισμένα έργα κέντρων δεδομένων παγκοσμίως.