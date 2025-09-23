Νέο εργαλείο AI προβλέπει την πιθανότητα εμφάνισης πάνω από 1.000 ασθενειών

Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης παρουσίασαν ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία και τις ασθένειες. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature, το Delphi-2M, όπως ονομάζεται, μπορεί να υπολογίσει με εντυπωσιακή ακρίβεια τον κίνδυνο εμφάνισης περισσότερων από 1.000 παθήσεων, αλλά και να σκιαγραφήσει την πορεία της υγείας ενός ανθρώπου για τα επόμενα δέκα ή και είκοσι χρόνια.

Πώς «διαβάζει» το παρελθόν για να προβλέψει το μέλλον

Όπως διαβάζουμε στο BBC, η καινοτομία του εργαλείου δεν βρίσκεται μόνο στον τεράστιο αριθμό ασθενειών που μπορεί να προβλέψει, αλλά και στον τρόπο που «διαβάζει» τα δεδομένα. Αναλύει το ιατρικό ιστορικό κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη παθήσεις που διαγνώστηκαν στο παρελθόν και πότε, παράγοντες και συνθήκες διαβίωσης (όπως παχυσαρκία, κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ), καθώς και βασικά στοιχεία όπως την ηλικία και το φύλο. Στη συνέχεια, δημιουργεί μια εικόνα για τις πιθανές εξελίξεις στην υγεία, με τον ίδιο τρόπο που μια πρόγνωση καιρού προβλέπει ποσοστά βροχόπτωσης για τις επόμενες ημέρες.

Το Delphi-2M εκπαιδεύτηκε σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων: 400.000 καταγραφές από τη μελέτη UK Biobank και σχεδόν δύο εκατομμύρια από το εθνικό μητρώο ασθενών της Δανίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που προσφέρει μια συνολική εικόνα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να δώσουν μοντέλα που επικεντρώνονταν σε μία μόνο ασθένεια, για παράδειγμα οι γνωστοί υπολογισμοί κινδύνου για καρδιακά επεισόδια.

Από την πρόληψη στην εξατομικευμένη φροντίδα

Οι ερευνητές θεωρούν ότι σε λίγα χρόνια το εργαλείο αυτό θα μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή ιατρική πράξη. Ένας γιατρός, με τη βοήθειά του, θα μπορεί να σου δείξει ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που σε περιμένουν στο μέλλον και ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να τους περιορίσουν. Οι συστάσεις ενδέχεται να μοιάζουν γνώριμες – όπως η απώλεια βάρους ή η διακοπή του καπνίσματος – αλλά για συγκεκριμένες παθήσεις οι ιατρικές εκτιμήσεις θα είναι πιο εξειδικευμένες, δίνοντας μια νέα διάσταση στην εξατομικευμένη πρόληψη.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει το Delphi-2M είναι η δυνατότητά του να λειτουργεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα. Αντί να εστιάζει σε μεμονωμένες διαταραχές, εξετάζει συνολικά την αλληλουχία των «ιατρικών γεγονότων» που διαμορφώνουν την πορεία της υγείας. Έτσι, μπορεί να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν διαφορετικές ασθένειες και πώς οι επιλογές ζωής επηρεάζουν την εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της μελέτης, αυτή η προσέγγιση αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής στην ιατρική πρόβλεψη. Τα γενετικά μοντέλα, όπως το Delphi-2M, ανοίγουν τον δρόμο για πιο προσωποποιημένη φροντίδα υγείας, ικανή να προβαίνει σε εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ανάγκες κάθε ασθενή και να καθοδηγεί στρατηγικές πρόληψης σε ευρεία κλίμακα.