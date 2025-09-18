Πάρκινσον: Έξυπνο στιλό εντοπίζει την ασθένεια με ακρίβεια 96% πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα

Ένα απλό στιλό μπορεί σύντομα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση της νόσου Πάρκινσον. Ομάδα επιστημόνων του UCLA ανέπτυξε αυτή την καινοτόμα συσκευή που καταγράφει όχι μόνο τη γραφή στο χαρτί, αλλά και τις πιο ανεπαίσθητες κινήσεις του χεριού στον αέρα, με εντυπωσιακή ακρίβεια που αγγίζει το 96%. Η ιδέα πίσω από αυτό το εργαλείο είναι ότι μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμα σημάδια της ασθένειας πριν εμφανιστούν τα κλασικά συμπτώματα, όπως το τρέμουλο ή η δυσκαμψία, τα οποία συνήθως δηλώνουν προχωρημένη βλάβη στον εγκέφαλο.

Πώς λειτουργεί το διαγνωστικό στιλό

Όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, η λειτουργία του στιλό βασίζεται σε έναν ειδικό μαλακό άκρο από σιλικόνη του οποίου οι μαγνητικές ιδιότητες μεταβάλλονται όταν κινείται ή λυγίζει. Το μελάνι του, που περιέχει νανοσωματίδια, ανταποκρίνεται στις κινήσεις και δημιουργεί μικρές αλλαγές που μετατρέπονται σε σήματα. Αυτά συλλέγονται από ένα αγώγιμο πηνίο γύρω από το σώμα του στιλό, χωρίς την ανάγκη μπαταριών ή εξωτερικής τροφοδοσίας. Με άλλα λόγια, η ίδια η κίνηση της γραφής παράγει την ενέργεια που χρειάζεται για την καταγραφή των δεδομένων.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι ακόμα και μικροσπασμοί, οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί με γυμνό μάτι, μπορούν να αποτυπωθούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να εντοπιστούν οι πρώιμες νευρολογικές αλλοιώσεις που προκαλεί η Πάρκινσον, πριν η απώλεια των νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη οδηγήσει σε εμφανείς κινητικές δυσκολίες.

Για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα της συσκευής, οι ερευνητές ξεκίνησαν μια πιλοτική μελέτη με 16 συμμετέχοντες, τρεις από τους οποίους είχαν ήδη διαγνωστεί με Πάρκινσον. Όλοι κλήθηκαν να εκτελέσουν γραπτές ασκήσεις, με το στιλό να καταγράφει λεπτομερώς κάθε τους κίνηση. Η αξιολόγηση των δεδομένων δεν έγινε με ανθρώπινη παρατήρηση, αλλά μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που αναλύει πρότυπα σε σειρές χρονικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το σύστημα ξεχώρισε τους ασθενείς με ακρίβεια πάνω από 96%.

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η νέα εφεύρεση μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο –και πολύ οικονομικό και φορητό– διαγνωστικό εργαλείο. Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες μεθόδους, που βασίζονται στην κλινική εξέταση και σε δαπανηρές εξειδικευμένες απεικονίσεις ή αιματολογικά τεστ, μια τέτοια έξυπνη συσκευή θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά – πόσο μάλλον σε περιοχές με περιορισμένους πόρους ή σε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα.

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης είναι τεράστια. Η νόσος εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, και όταν τα συμπτώματα γίνουν εμφανή, συνήθως έχει χαθεί πάνω από το μισό των νευρικών κυττάρων που ρυθμίζουν την κίνηση. Με έναν τόσο απλό μηχανισμό, οι γιατροί θα μπορούσαν να εντάξουν ένα σύντομο τεστ γραφής σε έναν ετήσιο έλεγχο ρουτίνας, προσφέροντας στους ασθενείς την ευκαιρία για έγκαιρη παρέμβαση.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνολογία αυτή δεν ανιχνεύει μόνο τη νόσο Πάρκινσον. Καθώς η γραφή απαιτεί τη συνεργασία πολλών μυών και νευρικών οδών, μπορεί να εντοπίσει διαταραχές που σχετίζονται και με άλλες νευρολογικές παθήσεις. Στο μέλλον, τέτοια εργαλεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, του τρόμου ή ακόμα και πρώιμων μορφών άνοιας.