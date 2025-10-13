Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον

Το Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών (RLS), γνωστό και ως νόσος Willis-Ekbom συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA Network Open. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν τις υποψίες για σχέση ανάμεσα στις δύο διαταραχές, αν και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των ευρημάτων.

Η συσχέτιση των δύο νόσων

Μια μεγάλη κορεατική μελέτη με σχεδόν 10.000 άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών δείχνει ότι όσοι εμφανίζουν την πάθηση αυτή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν στο μέλλον τη νόσο Πάρκινσον. Το RLS χαρακτηρίζεται από μια έντονη, σχεδόν ακατανίκητη ανάγκη να κινούνται τα πόδια, κυρίως όταν το σώμα είναι σε ηρεμία.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, το Πάρκινσον, από την άλλη, είναι μια εκφυλιστική νευρολογική πάθηση που εξελίσσεται σταδιακά, επηρεάζοντας την κίνηση, τον έλεγχο των μυών και τη στάση του σώματος. Τρόμος, δυσκαμψία, επιβράδυνση κινήσεων και αλλοιώσεις στην ομιλία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα.

Η ντοπαμίνη ως κοινός παρονομαστής των δύο παθήσεων

Η πιθανή σύνδεση ανάμεσα στις δύο διαταραχές έχει απασχολήσει την επιστήμη εδώ και χρόνια, καθώς και οι δύο φαίνεται να σχετίζονται με το σύστημα της ντοπαμίνης, μιας ουσίας που λειτουργεί ως «χημικός αγγελιοφόρος» στον εγκέφαλο. Στη νόσο Πάρκινσον, τα κύτταρα που παράγουν ντοπαμίνη καταστρέφονται με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας στα χαρακτηριστικά κινητικά προβλήματα.

Οι Κορεάτες ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 10.000 ασθενείς με RLS, συγκρίνοντάς τους με υγιή άτομα. Διαπίστωσαν ότι 1,6% των ατόμων με RLS ανέπτυξαν Πάρκινσον, έναντι μόλις 1% στην ομάδα ελέγχου. Αν και η διαφορά φαίνεται μικρή, θεωρείται στατιστικά σημαντική και ενισχύει την ιδέα ότι το RLS ίσως αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση Πάρκινσον.

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση

Ενδιαφέρον έχει ότι όσοι ασθενείς με RLS λάμβαναν φάρμακα που ενεργοποιούν τη ντοπαμίνη – τα ίδια που χρησιμοποιούνται και στη θεραπεία του Πάρκινσον – εμφάνισαν τη νόσο, αλλά με καθυστέρηση, συγκριτικά με όσους δεν τα έπαιρναν. Οι ερευνητές όμως αναγνωρίζουν πως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα φάρμακα προσφέρουν προστασία· είναι πιθανό απλώς να «κρύβουν» τα πρώτα συμπτώματα του Πάρκινσον, καθυστερώντας έτσι τη διάγνωση.

Οι ειδικοί θεωρούν πως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες, με ακριβέστερη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα αν το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών αποτελεί πρώιμη ένδειξη για μελλοντική εκδήλωση Πάρκινσον ή αν πρόκειται απλώς για σύμπτωση. Μέχρι τότε, δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, λένε οι επιστήμονες και συστήνουν σε όσους νοσούν να παρακολουθούν συστηματικά τα συμπτώματά τους σε συνεργασία με ειδικό νευρολόγο.