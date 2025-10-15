Πρωτεΐνη αντιμετωπίζει εντερικές διαταραχές και κατάθλιψη με μία μόνο ένεση

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η πρωτεΐνη Reelin μπορεί να επανορθώσει τη ζημιά που προκαλεί το χρόνιο στρες στο έντερο και να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Η ανακάλυψη που περιγράφεται στο περιοδικό Chronic Stress ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που συνδέουν τη σωματική και την ψυχική υγεία.

Το στρες καταστρέφει το έντερο

Το στρες δεν είναι μόνο ψυχολογική ταλαιπωρία· επηρεάζει άμεσα και το σώμα. Ιδιαίτερα, το χρόνιο στρες φθείρει το έντερο, αυτή την πολύπλοκη «πύλη» που επιτρέπει τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών στο αίμα. Η φθορά αυτή κάνει την εντερική επένδυση διαπερατή, με συνέπεια να εισχωρούν ανεπιθύμητα σωματίδια και βακτήρια, προκαλώντας φλεγμονές που επηρεάζουν και τον εγκέφαλο.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι επιστήμονες ήθελαν να εξετάσουν αν η Reelin, μια πρωτεΐνη που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό, μπορεί να διορθώσει τη ζημιά. Στη μελέτη τους, χρησιμοποίησαν πειράματα με αρουραίους, υποβάλλοντάς τους σε παρατεταμένο στρες μέσω κορτικοστερόνης για 21 ημέρες. Στη συνέχεια, έκαναν μία μόνο ενδοφλέβια ένεση Reelin και παρακολούθησαν την κατάσταση του εντέρου.

Η πρωτεΐνη που επαναφέρει το έντερο

Η Reelin είναι γνωστή για τον ρόλο της στον εγκέφαλο, όπου βοηθά την ανάπτυξη και σύνδεση των νευρώνων. Στο έντερο, συμμετέχει στην ανανέωση των κυττάρων της εντερικής επένδυσης. Το στρες μειώνει τα επίπεδά της, επιβραδύνοντας την ανανέωση και αποδυναμώνοντας το φράγμα του εντέρου. Η ένεση Reelin φαίνεται να αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία, επιτρέποντας στο έντερο να ανακτήσει τη δύναμή του.

Στα πειράματα, οι αρουραίοι που έλαβαν τη θεραπεία εμφάνισαν σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα κυττάρων Reelin και κανονικό ρυθμό απόπτωσης κυττάρων στις εντερικές λάχνες (εσωτερικές πτυχώσεις του εντέρου). Με άλλα λόγια, το έντερο μπορούσε να αναδημιουργήσει το προστατευτικό του στρώμα. Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ίδια πρωτεΐνη μειώνει και συμπτώματα κατάθλιψης στους αρουραίους, συνδέοντας τη βελτίωση του εντέρου με την ψυχική υγεία.

Η σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Η συσχέτιση εντέρου και εγκεφάλου, γνωστή ως «άξονας εντέρου-εγκεφάλου», εξηγεί γιατί τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος συχνά συνοδεύονται από κατάθλιψη ή άγχος. Περίπου το 70% των ατόμων με κατάθλιψη εμφανίζει και εντερικές διαταραχές, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη σημαντική.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η Reelin μπορεί να λειτουργεί σαν «βιολογικός επίδεσμος», επιτρέποντας στο έντερο να αυτοθεραπευτεί και μειώνοντας την αλυσίδα φλεγμονών που συχνά οδηγεί σε ψυχικές διαταραχές. Παρότι οι δοκιμές έγιναν σε αρουραίους και οι επιπτώσεις στον άνθρωπο χρειάζονται επιβεβαίωση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία του εντέρου μπορεί να ωφελήσει και τον εγκέφαλο.