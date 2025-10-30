Το μυστικό των αερίων του εντέρου: Ποια είναι και πώς συμβάλλουν στην πέψη

Τα αέρια που παράγουμε στο πεπτικό μας σύστημα κρύβουν περισσότερα από όσα νομίζαμε. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Monash και το Ινστιτούτο Hudson, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Microbiology αποκαλύπτει ότι το υδρογόνο, βασικό συστατικό των αερίων του εντέρου, παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της υγείας του πεπτικού συστήματος.

Το ένζυμο που κάνει τη διαφορά

Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα ένζυμο, την ονομαζόμενη Group B [FeFe]-hydrogenase, που βοηθά τα βακτήρια του εντέρου να αναπτυχθούν και να κρατήσουν τη διαδικασία της πέψης σε ισορροπία. Οι ερευνητές εξηγούν ότι περίπου το μισό από τον αέρα που παράγουμε καθημερινά είναι υδρογόνο, αλλά η σημασία του ξεπερνά κατά πολύ τα αστεία για τα αέρια. Στην ουσία είναι σαν αόρατος κινητήρας για την υγεία του εντέρου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, για να κατανοήσουν τον μηχανισμό, οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 300 δείγματα DNA κοπράνων και 78 δείγματα RNA, ανακαλύπτοντας ότι το ένζυμο Group B [FeFe]-hydrogenase είναι το πιο κοινό και ενεργό σύστημα παραγωγής υδρογόνου σε υγιείς ανθρώπους. Εμφανιζόταν στο 62% των βακτηρίων του εντέρου, κυρίως στα Bacteroides, που είναι γνωστά για την ικανότητά τους να διασπούν σύνθετους υδατάνθρακες. Ακόμη, το ένζυμο ήταν ενεργό και στο εντερικό επιθήλιο, δείχνοντας ότι η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στα κόπρανα αλλά στο σημείο όπου γίνεται η πραγματική πέψη.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Σε δοκιμές 19 διαφορετικών ειδών βακτηρίων, 13 είχαν το συγκεκριμένο ένζυμο και παρήγαγαν υδρογόνο, ενώ αυτά χωρίς το ένζυμο δεν το παρήγαγαν καθόλου, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο του. Το ένζυμο λειτουργεί ανακυκλώνοντας ηλεκτρόνια μέσω μιας μοριακής ένωσης, της φερρεδοξίνης, και η παραγωγή υδρογόνου αυξανόταν έως και 14 φορές όταν οι επιστήμονες πρόσθεταν συγκεκριμένες χημικές ενώσεις. Ακόμη και υπό παρουσία οξυγόνου, το υδρογόνο συνέχιζε να παράγεται, αποδεικνύοντας την ευελιξία του στη διαδικασία της πέψης.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης διαφορές σε άτομα με νόσο Crohn. Σε αυτά, οι γενετικές ομάδες του Group B [FeFe]-hydrogenase μειώθηκαν κατά 22%, ενώ άλλα ένζυμα παραγωγής υδρογόνου έγιναν πιο συχνά. Παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν και σε άλλες ασθένειες, όπως στον διαβήτη τύπου 2, την κίρρωση του ήπατος, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και την αθηροσκλήρωση, υποδηλώνοντας ότι η ισορροπία του υδρογόνου μπορεί να επηρεάζει ή να αντικατοπτρίζει συνολικά προβλήματα υγείας.

Βακτήρια και… βακτήρια

Μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι το υδρογόνο στο έντερο παράγεται κυρίως από βακτήρια της τάξης Clostridia. Η νέα έρευνα δείχνει ότι τα Bacteroides, με τη βοήθεια του Group B [FeFe]-hydrogenase, είναι οι πραγματικοί «εργάτες». Τα βακτήρια αυτά όχι μόνο παράγουν υδρογόνο, αλλά το ανακυκλώνουν, χρησιμοποιώντας το για την παραγωγή ενέργειας ή άλλων μορίων όπως μεθανίου και υδροθείου, που επηρεάζουν τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό και ακόμη τη διάθεση.

Η κατανόηση αυτού του συστήματος δίνει νέα διάσταση στη σημασία των αερίων του εντέρου. Αν και η παραγωγή τους φαίνεται απλώς φυσιολογική ή αστεία, αποτελεί δείκτη της λειτουργίας του μικροβιώματος και της πέψης. Η περαιτέρω μελέτη αυτών των ενζύμων ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του εντέρου και στη βελτίωση της γενικής υγείας του οργανισμού.