Νέα δίαιτα μειώνει φλεγμονή και συμπτώματα στη νόσο του Crohn

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι μια σύντομη δίαιτα με περιορισμό θερμίδων μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου του Crohn και να μειώσει τα βιολογικά σημάδια φλεγμονής στον οργανισμό. Η έρευνα δίνει ελπίδα σε όσους πάσχουν από ήπια έως μέτρια μορφή της νόσου και αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Γιατί η διατροφή είναι κρίσιμη στη νόσο του Crohn

Όπως διαβάζουμε στο SciTech Daily, η νόσος του Crohn ανήκει στις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες, κράμπες, κοιλιακό πόνο και απώλεια βάρους. Η επιλογή ασφαλούς και αποτελεσματικής διατροφής ήταν έως σήμερα περιορισμένη, καθώς λίγες μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν δοκιμάσει συγκεκριμένα διατροφικά σχήματα για αυτά τα προβλήματα.

Πώς εφαρμόστηκε η δίαιτα νηστείας

Στη νέα μελέτη, συμμετείχαν 97 ασθενείς από όλη τη χώρα. Από αυτούς, οι 65 ακολούθησαν έναν κύκλο διατροφής που μιμείται τη νηστεία πέντε ημέρες κάθε μήνα, καταναλώνοντας περίπου 700 έως 1.100 θερμίδες ημερησίως, κυρίως με γεύματα φυτικής προέλευσης. Τις υπόλοιπες ημέρες ακολούθησαν κανονική διατροφή. Οι 32 συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου συνέχισαν τη συνήθη τους διατροφή και θεραπεία χωρίς αλλαγές.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: περίπου τα δύο τρίτα της ομάδας που ακολούθησε τη διατροφή νηστείας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα της νόσου, ενώ στην ομάδα ελέγχου λιγότεροι από τους μισούς παρατήρησαν κάποια βελτίωση, πιθανώς λόγω φυσικών διακυμάνσεων της νόσου. Ορισμένοι ασθενείς που συμμετείχαν στη διατροφή νηστείας ανέφεραν κόπωση και πονοκεφάλους, αλλά δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η επιστημονική ομάδα παρακολούθησε επίσης δείκτες φλεγμονής στο αίμα και τα κόπρανα. Στους συμμετέχοντες της διατροφής νηστείας παρατηρήθηκε μείωση της καλπροτεκτίνης, μιας πρωτεΐνης που δείχνει φλεγμονή στο έντερο, καθώς και μείωση ουσιών που προάγουν τη φλεγμονή. Επιπλέον, τα ανοσοκύτταρα τους παρήγαγαν λιγότερες φλεγμονώδεις ουσίες. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα κατά πόσο αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εντέρου μπορεί να εξηγούν μερικά από τα οφέλη της δίαιτας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι διατροφικές παρεμβάσεις μπορούν να έχουν απτά οφέλη, όχι μόνο για τη μείωση των συμπτωμάτων αλλά και για την υποστήριξη βιολογικών δεικτών υγείας. Η μελέτη παρέχει στους γιατρούς στοιχεία για να δώσουν πιο τεκμηριωμένες οδηγίες στους ασθενείς τους, κάτι που ήταν μέχρι τώρα πολύ περιορισμένο. Η κατανόηση του τρόπου που η διατροφή επηρεάζει την φλεγμονή και τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες και ασφαλείς προσεγγίσεις στη διαχείριση της Crohn.

Βιολογικά οφέλη και νέα δεδομένα

Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής, περιορισμένης σε θερμίδες δίαιτας που μιμείται τη νηστεία ως μέσο υποστήριξης των ασθενών με ήπια έως μέτρια νόσο του Crohn. Η απλή και προσεκτικά σχεδιασμένη παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει τα συμπτώματα και να δώσει στους ασθενείς μια πιο ενεργή συμμετοχή στη φροντίδα της υγείας τους, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τα φάρμακα ή μακροχρόνιες θεραπείες με κορτιζόνη.

Η έρευνα ανοίγει νέους ορίζοντες για την κατανόηση της σχέσης διατροφής και φλεγμονής στο έντερο, παρέχοντας στοιχεία που μπορούν να μεταφραστούν σε πρακτικές λύσεις για όσους ζουν με την Crohn. Με περαιτέρω μελέτη, οι γιατροί θα μπορούν να καθοδηγούν πιο αποτελεσματικά τους ασθενείς, προσφέροντας δίαιτες που είναι ταυτόχρονα ασφαλείς, βιώσιμες και θεραπευτικά χρήσιμες.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Medicine.