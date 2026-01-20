Το πρωτεϊνούχο superfood που αποθεώνεται στο TikTok και πώς να το εντάξεις στο καθημερινό σου μενού

Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν ότι το τυρί cottage δεν περιορίζεται σε έναν απλό ρόλο δίπλα στο ψωμί ή τη σαλάτα. Χάρη στις νέες τάσεις, μπορεί να χτυπηθεί στο μπλέντερ, να ψηθεί ή ακόμη και να μαγειρευτεί στο τηγάνι, μεταμορφώνοντας κλασικές συνταγές σε πιο θρεπτικές εκδοχές.

Δες γιατί το cottage cheese έγινε viral και πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις στη διατροφή σου.