Το πρωτεϊνούχο superfood που αποθεώνεται στο TikTok και πώς να το εντάξεις στο καθημερινό σου μενού
Αν και για χρόνια είχε τη φήμη του άνοστου φαγητού της δίαιτας, ένα τρόφιμο έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο και στο TikTok.
Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν ότι το τυρί cottage δεν περιορίζεται σε έναν απλό ρόλο δίπλα στο ψωμί ή τη σαλάτα. Χάρη στις νέες τάσεις, μπορεί να χτυπηθεί στο μπλέντερ, να ψηθεί ή ακόμη και να μαγειρευτεί στο τηγάνι, μεταμορφώνοντας κλασικές συνταγές σε πιο θρεπτικές εκδοχές.
Δες γιατί το cottage cheese έγινε viral και πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις στη διατροφή σου.