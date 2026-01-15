Γιατί η κρητική διατροφή θεωρείται συνταγή μακροζωίας

Οι τροφές που βάζουμε στο πιάτο μας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του οργανισμού μας. Η υγεία μας διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η κληρονομικότητα, το περιβάλλον και –κυρίως– οι καθημερινές μας διατροφικές επιλογές. Κι ενώ τα δύο πρώτα δεν βρίσκονται πάντα στον έλεγχό μας, η διατροφή αποτελεί συνειδητή επιλογή, με ένα ισορροπημένο πρότυπο να μπορεί συχνά να αποδειχθεί πιο καθοριστικό από κάθε άλλο παράγοντα.

Δες ποια στοιχεία της κρητικής κουζίνας κάνουν τη διαφορά και πώς μπορείς να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου.