Γιατί είναι καλό να αποφεύγεις τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Ποια θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα
Λίγοι είναι εκείνοι που δεν έχουν ενδώσει έστω και μία φορά στη λύση των έτοιμων τροφίμων κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου.
Το φρέσκο φαγητό απαιτεί προετοιμασία, από το καθάρισμα των υλικών μέχρι το μαγείρεμα, κάτι που συχνά αποθαρρύνει όσους κινούνται σε γρήγορους ρυθμούς. Έτσι, τα έτοιμα ή κατεψυγμένα προϊόντα μοιάζουν μια πρακτική λύση για την καθημερινότητα. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, αξίζει να ξεκινήσει κανείς από τον ορισμό των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Πρόκειται για τρόφιμα και ποτά που βρίσκονται στην πιο φυσική τους μορφή, χωρίς ή με ελάχιστη επεξεργασία, διατηρώντας στο ακέραιο τα θρεπτικά τους στοιχεία, όπως φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, καλά λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα.
Δες ποια υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα κρύβουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και πώς μπορείς να τα περιορίσεις στη διατροφή σου.