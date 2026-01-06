Τα «νήματα» της μπανάνας: Τι είναι και γιατί δεν πρέπει να τα φοβάσαι

Όποιος ξεφλουδίζει συχνά μπανάνες, τα έχει σίγουρα συναντήσει: τις λευκές ίνες που μένουν κολλημένες ανάμεσα στη φλούδα και τον καρπό και συχνά… εκνευρίζουν. Κάποιοι τις τρώνε χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλοι τις αφαιρούν σχολαστικά. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: τι είναι τελικά αυτά τα «νήματα» και είναι ασφαλές να καταναλώνονται;



Οι ίνες αυτές ονομάζονται φλοίωματα και αποτελούν βασικό μέρος της «κυκλοφορίας» του φυτού. Με απλά λόγια, λειτουργούν όπως τα αιμοφόρα αγγεία: μεταφέρουν σάκχαρα και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά από τα φύλλα προς τον καρπό, τροφοδοτώντας τον με ενέργεια όσο ωριμάζει.



Φλοίωματα συναντώνται σχεδόν σε όλα τα φυτά, απλώς στη μπανάνα είναι πιο εμφανή. Αντίστοιχες ίνες μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο σέλερι ή στα σπαράγγια, χωρίς αυτό να μας προβληματίζει. Άρα, την επόμενη φορά που θα δεις τα «νήματα» της μπανάνας, να ξέρεις ότι δεν είναι κάτι περιττό είναι απλώς η απόδειξη ότι ο καρπός έκανε σωστά τη… δουλειά του.

