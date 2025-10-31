Τι σημαίνει για την καρδιά σου το να τρως κάθε μέρα μπανάνα

Οι μπανάνες προσφέρουν οφέλη για την υγεία που επηρεάζουν πολλά συστήματα του οργανισμού και η καρδιά δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μελέτη υποδηλώνει ότι η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Physiology – Renal Physiology, ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του νατρίου, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πίεσης.

«Το νάτριο αυξάνει την αρτηριακή πίεση, ενώ η πρόσληψη καλίου τη μειώνει», εξηγεί ο Daniel Jones, MD, MACP, FAHA, κοσμήτορας και ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μισισιπή.

Άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως το αβοκάντο και το μπρόκολο, μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων πίεσης.

Οι γυναίκες ενδέχεται να ανταποκρίνονται διαφορετικά στο νάτριο

Η μελέτη επισημαίνει, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη ρύθμιση της πίεσης.

«Το βιολογικό φύλο και η ηλικία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας ανταποκρίνεται στο αλάτι και το κάλιο, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην πρόληψη της υπέρτασης», αναφέρει η Yasi Ansari, MS, RDN, CSSD, ανώτερη διαιτολόγος στο UCLA Health στη Σάντα Μόνικα.

«Για παράδειγμα, οι γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση τείνουν να έχουν μικρότερη αύξηση της πίεσης όταν καταναλώνουν πολύ νάτριο, σε σύγκριση με άνδρες ίδιας ηλικίας», προσθέτει. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 60 ετών, ο κίνδυνος και η συχνότητα υπέρτασης στις γυναίκες ξεπερνούν τελικά αυτούς των ανδρών.

Είναι αρκετή μία μπανάνα την ημέρα;

Το να τρως μία μπανάνα την ημέρα είναι ωφέλιμο, αλλά καλό είναι να μην το παρακάνεις. Η υπερβολική πρόσληψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερκαλιαιμία, μια κατάσταση κατά την οποία τα επίπεδα καλίου στο αίμα ανεβαίνουν επικίνδυνα.

Επίσης, για να καλύψεις τις ημερήσιες ανάγκες σου σε κάλιο, χρειάζεσαι περισσότερο από μία μπανάνα. «Οι μπανάνες είναι καλή πηγή καλίου, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για την καθημερινή πρόσληψη», τονίζει ο Jones. «Θα πρέπει να καταναλώνονται και άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο».

Η Ansari προσθέτει ότι οι μπανάνες περιέχουν επίσης μικροθρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C και αντιοξειδωτικές ενώσεις, ενώ προσφέρουν φυτικές ίνες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου.

Μία μέτρια μπανάνα περιέχει:

358 mg καλίου (9% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης)

22 γραμμάρια υδατανθράκων

3 γραμμάρια φυτικών ινών (12% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης)

Εναλλακτικές πηγές καλίου

Αν δεν θέλεις να τρως μπανάνες, μπορείς να επιλέξεις άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο. Η Ansari προτείνει:

1 μέτρια πατάτα με τη φλούδα: 925 mg καλίου

½ φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα: 378 mg

1 φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές: 366 mg

1 φλιτζάνι κολοκύθα: 296 mg

¼ φλιτζανιού σταφίδες: 307 mg

Μπορείς επίσης να συνδυάζεις τις μπανάνες με άλλα τρόφιμα για μεγαλύτερη ποικιλία. «Για παράδειγμα, ταιριάζουν τέλεια πάνω σε smoothie ή σε μπολ με βρώμη, ενώ συνδυάζονται ιδανικά με φυστικοβούτυρο ή ταχίνι», αναφέρει η ειδικός.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσένα

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο –όπως οι μπανάνες– μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα όταν περιορίζεις την πρόσληψη νατρίου. Για να φτάσεις τη συνιστώμενη ποσότητα καλίου, καλό είναι να περιλαμβάνεις ποικιλία τροφών στην καθημερινή σου διατροφή και όχι μόνο μία μπανάνα την ημέρα.