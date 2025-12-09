Βρετανία: Τόνοι από μπανάνες ξεβράστηκαν σε ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου - Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα επιχείρηση καθαρισμού στις ακτές της νότιας Βρετανίας, μετά την ανατροπή του φορτηγού πλοίου Baltic Kipper κοντά στη νήσο Ουάιτ, που είχε ως αποτέλεσμα τον εκβρασμό μεγάλων ποσοτήτων μπανάνων.

Συνολικά το πλοίο έχασε 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ με μπανάνες, δύο με μπανάνες από τις Αντίλλες και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG — Fox News (@FoxNews) December 8, 2025

Τοπικές αρχές, σε συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, πραγματοποιούν την επιχείρηση για να απομακρύνουν τα φρούτα και τα απορρίμματα, όπως πολυστυρένιο, και να ασφαλίσουν τα εμπορευματοκιβώτια.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές συλλέγουν μπανάνες σε σάκους απορριμμάτων, ενώ οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα ξεβρασμένα φρούτα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ