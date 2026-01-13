Τα κόπρανα μπορούν να δείξουν αν θα πάθεις έμφραγμα, λέει νέα μελέτη

Η ανάλυση των κοπράνων φαίνεται πως μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα «αρχείο» της διατροφής μας. Οι χημικές ουσίες που προκύπτουν από την πέψη και τη δράση των μικροβίων του εντέρου αποτυπώνουν τι πραγματικά τρώμε. Σε αντίθεση με τα ερωτηματολόγια, τα οποία συχνά έχουν κενά ή λάθη, τα μεταβολικά ίχνη στο έντερο δείχνουν το τελικό αποτέλεσμα της τροφής μέσα στον οργανισμό. Έτσι προσφέρουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα των καθημερινών διατροφικών συνηθειών.

Πώς το έντερο λειτουργεί σαν διατροφικό αρχείο

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Communications, το έντερο δεν λειτουργεί απλώς ως σωλήνας πέψης, αλλά ως ένα ενεργό εργαστήριο όπου η τροφή «μεταφράζεται» σε χημικά σήματα. Τα μικρόβια του εντέρου αντιδρούν σε όσα τρώμε και παράγουν διαφορετικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στα κόπρανα. Αυτές οι ουσίες δείχνουν πώς αλληλεπιδρά η διατροφή με το μικροβίωμα. Από τη μελέτη αποδεικνύεται ότι η χημεία των κοπράνων καταγράφει αυτή τη σχέση με ακρίβεια, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τι καταναλώνουμε, αλλά και πώς το επεξεργάζεται ο οργανισμός μας.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μεταβολικά προφίλ στα κόπρανα συνδέονται με συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων και ροφημάτων. Με απλά λόγια, διαφορετικές διατροφικές επιλογές αφήνουν διαφορετικό «χημικό αποτύπωμα» στο έντερο. Αυτά τα αποτυπώματα δεν προέρχονται μόνο από τα ίδια τα τρόφιμα, αλλά και από τον τρόπο που τα διασπούν τα μικρόβια. Έτσι, η ανάλυση κοπράνων λειτουργεί σαν καθρέφτης της διατροφής, αναδεικνύοντας μοτίβα που δύσκολα καταγράφονται με άλλες μεθόδους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σχέση ανάμεσα στα μεταβολικά ίχνη και την ποικιλία των μικροβίων του εντέρου. Η μεγαλύτερη ποικιλία μικροβίων συχνά θεωρείται ένδειξη πιο «εύρωστου» εντερικού οικοσυστήματος. Η έρευνα δείχνει ότι πολλά από τα χημικά σήματα που σχετίζονται με τη διατροφή συνδέονται και με αυτή την ποικιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα στοιχείο καθορίζει την υγεία από μόνο του, αλλά ότι η διατροφή, τα μικρόβια και οι μεταβολίτες λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Όταν η χημεία των κοπράνων ξεπερνά τα ερωτηματολόγια

Όταν οι επιστήμονες συνέκριναν τα δεδομένα από τη χημική ανάλυση και τα ερωτηματολόγια τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Οι χημικοί δείκτες του εντέρου αποτύπωναν καλύτερα πώς ορισμένα πρότυπα διατροφής θεωρούνται ωφέλιμα για την καρδιά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μεταβολίτες καταγράφουν όχι μόνο τι τρώμε θεωρητικά, αλλά και πόσο αποτελεσματικά το σώμα μας αξιοποιεί αυτές τις τροφές στην πράξη.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα μεταβολικά δεδομένα φάνηκαν πιο χρήσιμα στην πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου σε βάθος χρόνου. Σε σύγκριση με απλές διατροφικές βαθμολογίες, οι χημικές ουσίες των κοπράνων ξεχώριζαν καλύτερα ποιοι άνθρωποι είχαν υψηλότερο ή χαμηλότερο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι το έντερο «λέει» περισσότερα για την υγεία της καρδιάς από όσα φανερώνουν οι απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για το μέλλον της διατροφής

Ένα πρακτικό εμπόδιο ήταν το μεγάλο πλήθος ουσιών που μετρήθηκαν. Ωστόσο, ακόμα και ένα πολύ μικρότερο σύνολο αρκεί για να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πιο απλές και οικονομικές εξετάσεις στο μέλλον. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, τέτοιες αναλύσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα στην έρευνα και ίσως στην κλινική πράξη.