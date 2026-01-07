Taste Atlas: Τα 6 ελληνικά γλυκά που ξεχωρίζουν στα 100 κορυφαία του κόσμου

Για άλλη μια φορά, ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός ενέταξε την ελληνική κουζίνα και ιδίως την ζαχαροπλαστική στις λίστες του και μάλιστα με περισσή εκπροσώπηση.

Αυτή τη φορά, παρουσίασε τα κορυφαία γλυκά που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον το 2026, με έξι ελληνικές συνταγές να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες 100. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα αλλά καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις.

Ποια είναι τα τρία κορυφαία στον κόσμο;

Αρχικά, κορυφαίο γλυκό για το 2026 είναι το κιουνεφέ από την Αντάκια της Τουρκίας. Όπως εξηγεί στην περιγραφή του το Taste Atlas, πρόκειται για ένα παραδοσιακό γλυκό σύμβολο της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς. Παρασκευάζεται με ζύμη κανταΐφι, ειδικό τυρί, σιρόπι και φιστίκι. Μάλιστα το 2026, απονεμήθηκε η πιστοποίηση Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Το Taste Atlas προτείνει στους αναγνώστες του να δοκιμάσουν το βρετανικό παγωτό Κορνουάλης που κατέταξε στη 2η θέση για φέτος. Στην περιγραφή της συνταγής αναφέρεται ότι, η χρήση πλήρους γάλακτος, αυγών και της φημισμένης κρέμας γάλακτος Κορνουάλης χαρίζει στο παγωτό πλούσια γεύση και βελούδινη υφή.

Στην τρίτη θέση συναντάμε το ιταλικό gelato al pistacchio μια από τις πλέον δημοφιλείς γεύσεις στον κόσμο. Η Σικελία, και ιδιαίτερα η περιοχή Μπρόντε, φημίζεται για την υψηλής ποιότητας φιστίκι που παράγει αναδεικνύοντας αυτό το βελούδινο γλυκό σε must.

Στη συνέχεια της λίστας ακολουθεί το ιταλικό στρούντελ από το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, με κυρίαρχη εκδοχή αυτή των μήλων από την κοιλάδα Val di Non, καθώς και ο μπακλαβάς από το Γκαζιαντέπ, που συχνά χαρακτηρίζεται ως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Τουρκίας.

Οι ελληνικές γεύσεις που ξεχωρίζουν

Στη λίστα, όπως προείπαμε, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι ελληνικές γεύσεις. Πρώτο γλυκό που ξεχώρισε, και μάλιστα αναδείχθηκε «βασιλιάς» το 2025 είναι το χριστουγεννιάτικο μελομακάρονο το οποίο κατέλαβε την 32η θέση.

Τρεις θέσεις πιο κάτω, συναντούμε την σφακιανόπιτα ή μυζηθρόπιτα από την Κρήτη ενώ η μελόπιτα κατέληξε στην 39η.

Παράλληλα, ένα από τα πλέον δροσιστικά και ελαφριά επιδόρπια, το γιαούρτι με μέλι βρίσκεται επίσημα στην 46η. Οι λουκουμάδες σκαρφάλωσαν στην 76η και το γαλακτομπούρεκο στην 81η θέση της κατάταξης.