«Πόλεμος» συμφερόντων στη Νάξο για τη γραβιέρα: Το Taste Atlas άναψε «φωτιές»

Ενώ η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. κατακτά την κορυφή του παγκόσμιου γαστρονομικού χάρτη, στο ίδιο το νησί εκτυλίσσεται μία από τις σκληρότερες επικοινωνιακές συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Η διεθνής αναγνώριση από την πλατφόρμα Taste Atlas δεν έφερε μόνο χαμόγελα και προβολή, αλλά άνοιξε έναν «πόλεμο» για το ποιος δικαιούται να εμφανίζεται ως ο πραγματικός νικητής.

Η αντιπαράθεση δεν αφορά την ποιότητα του προϊόντος, εκεί υπάρχει καθολική αποδοχή. Αφορά την αφήγηση, τη δημόσια εικόνα και, τελικά, το ποιος επιχειρεί να καρπωθεί επικοινωνιακά μια συλλογική επιτυχία με σφραγίδα Π.Ο.Π.

Το «μήλον της Έριδος»: τι δείχνει η επίσημη κατάταξη

Η σπίθα άναψε μετά από σειρά δημοσιευμάτων και τηλεοπτικών εμφανίσεων της Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΕΑΣ), οι οποίες παρουσίασαν τη διάκριση ως αποτέλεσμα της δικής της δραστηριότητας. Η προσέγγιση αυτή αμφισβητήθηκε ευθέως από το Τυροκομείο Πιτταρά, το οποίο πέρασε στην αντεπίθεση, μιλώντας για παραπλάνηση και «καπηλεία» του ονόματος της Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π.

Τα στοιχεία, πάντως, είναι δημόσια και ξεκάθαρα στην επίσημη ιστοσελίδα του Taste Atlas. Η κατάταξη των προϊόντων Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. εμφανίζεται ως εξής:

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Πιτταρά (12μηνης ωρίμανσης) – 5.0 / 5

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Πιτταρά – 4.6 / 5

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. ΕΑΣ Νάξου – 4.4 / 5

Η είδηση της διάκρισης μεταδόθηκε στην Ελλάδα μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 26 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς όμως να αποσαφηνιστεί επαρκώς η επιμέρους βαθμολογία των παραγωγών – κενό που άφησε περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες και επικοινωνιακούς χειρισμούς.

Η σκληρή ανακοίνωση Πιτταρά και οι αιχμές προς τα ΜΜΕ

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, το Τυροκομείο Πιτταρά καταγγέλλει ότι επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί η εντύπωση πως η ΕΑΣ όχι μόνο κατέκτησε την πρώτη θέση, αλλά αποτελεί και τον μοναδικό παραγωγό Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. στο νησί. Κάνει λόγο για απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης, επισημαίνοντας ότι η διεθνής επιτυχία στηρίζεται στη δουλειά όλων των παραγωγών που τιμούν τις προδιαγραφές Π.Ο.Π.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, με έκκληση για διασταύρωση στοιχείων πριν από την αναπαραγωγή σχετικών ειδήσεων. Για την πλευρά Πιτταρά, η αξιοπιστία απέναντι στον καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη, ειδικά όταν πρόκειται για ένα προϊόν με διεθνείς διακρίσεις όπως τα World Cheese Awards, τα Mediterranean Taste Awards και αναγνωρίσεις από τον Γαστρονόμο.



Με απλά λόγια: η ποιότητα δεν χρειάζεται επικοινωνιακές υπερβολές – τα δεδομένα αρκούν.

Η απάντηση της ΕΑΣ Νάξου: παραγωγή, εξαγωγές και αντοχές

Από την άλλη πλευρά, η ΕΑΣ Νάξου επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στη συνολική συνεισφορά του συνεταιρισμού στην τοπική οικονομία. Παρά τη λειψυδρία και τη μείωση του αριθμού των κτηνοτρόφων, η παραγωγή γραβιέρας για το 2025 διατηρήθηκε στους 1.200 τόνους.



Παράλληλα, η γραβιέρα της Νάξου εξάγεται σε 18 χώρες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις ύψους 750.000 ευρώ για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ΕΑΣ, η διάκριση του Taste Atlas αφορά συνολικά το προϊόν και το νησί – όχι έναν και μόνο φορέα.

Όταν το branding απειλεί το ίδιο το προϊόν

Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. δεν κινδυνεύει από τον ανταγωνισμό. Κινδυνεύει από την εσωστρέφεια. Σε μια εποχή όπου τα προϊόντα Π.Ο.Π. χτίζουν αξία πάνω στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, οι επικοινωνιακές υπερβολές λειτουργούν σαν αυτογκόλ. Η διεθνής πρωτιά είναι πραγματική και ανήκει στη Νάξο. Το αν θα παραμείνει κοινό κεφάλαιο ή θα φθαρεί από εσωτερικές συγκρούσεις, είναι ζήτημα ευθύνης – και για τους παραγωγούς και για τα μέσα ενημέρωσης.