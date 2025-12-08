Το Taste Atlas ανακήρυξε τη γραβιέρα Νάξου ως «το καλύτερο τυρί στον κόσμο»

Η γραβιέρα Νάξου ανακηρύχθηκε ως «το καλύτερο τυρί στον κόσμο» για το 2025/2026, με βαθμολογία 4,6, σύμφωνα με το Taste Atlas, τη δημοφιλή πλατφόρμα γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Στη λίστα εμφανίζονται και άλλα ελληνικά τυριά με πολύ υψηλή βαθμολογία όπως η γραβιέρα Κρήτης, η κεφαλογραβιέρα Ηπείρου, το μετσοβόνε, το καλαθάκι Λήμνου, το Σαν Μιχάλη της Σύρου κ.α.

«Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στη Νάξο από τις αρχές του 1900 και παρασκευάζεται κυρίως από ντόπιο αγελαδινό γάλα, με μικρές προσθήκες πρόβειου ή κατσικίσιου. Έχει μία συμπαγή δομή και μία ήπια και ισορροπημένη γεύση, τυπική των κυκλαδίτικων τυριών, την οποία αποκτά έπειτα από πολύμηνη παλαίωση», αναφέρεται σχετικά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η κατάταξη βασίζεται σε επαληθευμένες αξιολογήσεις χρηστών από άτομα που έχουν δοκιμάσει πραγματικά τα προϊόντα, με αλγόριθμους που αφαιρούν τη δραστηριότητα των bot και συντονισμένες ομάδες ψηφοφορίας, ώστε να διασφαλίσουν την εγκυρότητα της διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία καταγράφηκαν 53.345 αξιολογήσεις εκ των οποίων οι 34.728 αναγνωρίστηκαν από το σύστημα ως έγκυρες.