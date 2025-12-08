Taste Atlas: 9 περιοχές της Ελλάδας στις 100 καλύτερες στον κόσμο - 5 βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα

Εννέα περιοχές της χώρας μας συμπεριλήφθηκαν ανάμεσα στις 100 καλύτερες στον κόσμο με το καλύτερο φαγητό που μπορεί να απολαύσει κανείς κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Μάλιστα, στην πρώτη δεκάδα εντοπίζουμε πέντε.

Η λίστα ανακοινώθηκε από τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas στο οποίο οι χρήστες ανέδειξαν την Ελλάδα ως τη δεύτερη καλύτερη χώρα στον κόσμο, μετά την Ιταλία η οποία επέστρεψε στην κορυφή.

Σύμφωνα λοιπόν με τη λίστα που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στην τρίτη θέση συναντάμε την Κρήτη με τα δημοφιλέστερα πιάτα που μπορεί κανείς να δοκιμάσει είναι μεταξύ άλλων ο ντάκος, η πορτοκαλόπιτα, η στάκα με αυγά, τα καλτσούνια και το αντικριστό.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε Μακεδονία. Σύμφωνα πάντα με το Taste Atlas, τα δημοφιλέστερα φαγητά που ξεχώρισαν είναι η μπουγάτσα, το κουλούρι Θεσσαλονίκης, τα τρίγωνα Πανοράματος, η μανιταρόπιτα και ο ακανές Σερρών.

Αμέσως μετά, στην έκτη θέση, ξεχώρισαν οι Κυκλάδες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό, τα πιάτα που αγαπούν ιδιαίτερα οι επισκέπτες είναι οι ντοματοκεφτέδες, η λαδένια Κιμώλου, το κουφέτο Μήλου, η τυρένια Κιμώλου και η μελόπιτα Σίφνου.

Στην όγδοη αναδείχθηκε η Πελοπόννησος. Δημοφιλέστερη είναι η γουρουνοπούλα Καλαμάτας και ακολουθεί το κουνουπίδι καπαμά, η τσουχτή Μάνης και οι πέτουλες Μεσσηνίας.

Την δεκάδα κλείνει άλλη μια ελληνική περιοχή. Πρόκειται για το βόρειο Αιγαίο με δημοφιλέστερα πιάτα τα μαμούλια Χίου, τους σαμσάδες Λήμνου, το σουφικό Ικαρίας, τα μασουράκια Χίου και τα βενιζελικά Λήμνου.

Οι άλλες τέσσερις ελληνικές περιοχές

Συνεχίζοντας την ανάγνωση της λίστας, στην 15 θέση οι αναγνώστες του Taste Atlas ψήφισαν τη Θεσσαλία καθώς ξεχώρισαν τις εξής σπεσιαλιτέ: το κασέρι, το μανούρι, το κουνέλι στιφάδο, την αστακομακαρονάδα και το γαλοτύρι.

Στην 37η θέση κατέληξαν τα Ιόνια Νησιά με δημοφιλέστερα εδέσματα την παστιτσάδα Κέρκυρας, το μαντολάτο, το σοφρίτο, το μπουρδέτο Κέρκυρας, τη ζακυνθινή «φρυγανιά».

Στην 68η θέση αναδείχθηκαν οι Σποράδες με δημοφιλέστερα φαγητά: το στιφάδο Σκιάθου, την αστακομακαρονάδα Σκύρου, τη σκοπελίτικη τυρόπιτα, τον τόνο Αλοννήσου, τα φουσκάκια Αλοννήσου.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεγάλη λίστα, η Λακωνία κατέλαβε την 93η θέση με τους ταξιδιώτες να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα το ελαιόλαδο, τα κρασιά και το σύγκλινο.