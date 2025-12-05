Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη κουζίνα στον κόσμο η ελληνική - Ποια κατέκτησε την κορυφή

Έχασε την πρωτιά η ελληνική έναντι της ιταλικής κουζίνας σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas ο οποίος ανακοίνωσε την βαθμολογία το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Βασίλισσα για φέτος αναδείχθηκε η Ιταλία η οποία επέστρεψε στον θρόνο της μετά από μια χρονιά. Το κοινό την επιβραβεύει με 4,64 αστέρια. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που ανεβαίνει στο πρώτο βάθρο αφού είχε λάβει το βραβείο για τις χρονιές: 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η δική μας κουζίνα η οποία έλαβε 4,60 βαθμούς από τους κριτές. Υπενθυμίζεται ότι για τις χρονιές 2024 - 2025, η ελληνική γαστρονομία είχε λάβει την πρώτη θέση.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Περουβιανή κουζίνα η οποία τιμήθηκε με 4,5 αστέρια ενώ την τετράδα συμπληρώνει η Πορτογαλική κουζίνα με 4,53 αστέρια.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι εξής χώρες

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Ισπανία με 4,53 αστέρια την οποία ακολουθεί η Ιαπωνία με βαθμολογία 4,49. Στην 7η θέση βρίσκεται η Τουρκία με ίδια βαθμολογία ενώ η κινέζικη κουζίνα κατέλαβε την 8η θέση με 4,48 βαθμούς.

Την προτελευταία θέση της δεκάδας βρέθηκε η Γαλλία η οποία έλαβε 4,48 βαθμούς από το κοινό με την Ινδονησία να συμπληρώνει το top 10 με την ίδια βαθμολογία.