Taste Atlas: Τα 20 κορυφαία πιάτα με «πρωταγωνιστή» το κοτόπουλο - Το ελληνικό φαγητό που ξεχώρισε

Το κοτόπουλο, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαδεδομένα είδη κρέατος στον κόσμο, αποτελεί τη βάση για αμέτρητες συνταγές και γεύσεις που ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Από την Τουρκία και την Ινδία με το πασίγνωστο κάρυ μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία με το γνωστό «Poulet rôti» κάθε κουζίνα έχει τη δική της μοναδική εκδοχή, συνδυάζοντας μπαχαρικά, λαχανικά και παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas λοιπόν δημοσίευσε πρόσφατα τη νέα, γευστική του λίστα με τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο και όπως πάντα, μας «άνοιξε την όρεξη».

Η κορυφή ανήκει στο τουρκικό «Piliç Topkapı» με 4.8 αστέρια το οποίο σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό είναι ένα «κλασικό τουρκικό πιάτο με κοτόπουλο που έχει τις ρίζες του στην οθωμανική γαστρονομική παράδοση, το οποίο πήρε το όνομά του από το παλάτι Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη.

Περιλαμβάνει κοτόπουλο, γεμιστό με ένα αλμυρό πιλάφι ρυζιού. Η γέμιση αποτελείται ένα γευστικό μείγμα από κουκουνάρια, σταφίδες, κρεμμύδια και μπαχαρικά όπως κανέλα, μπαχάρι και μαύρο πιπέρι, δημιουργώντας μια ισορροπία αλμυρών και διακριτικά γλυκών γεύσεων».



Στη δεύτερη θέση φιγουράρει ένα μαροκινό πιάτο με βαθμολογία 4.7 που σερβίρεται παραδοσιακά σε γιορτές. Πρόκειται για το «Rfissa», σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο με φακές που έχουν καρυκευτεί με τριγωνόφυλλο, σαφράν και κύμινο και στη συνέχεια τοποθετούνται σε στρώσεις ψωμιού.

Ακολουθούν το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο, το περουβιανό «Pollo a la brasa», ενώ την πεντάδα κλείνει η Ινδία με το «Murgh makhani» και βαθμολογία 4.5. Πρόκειται για ένα πιάτο με κάρυ και κοτόπουλο μαγειρεμένο σε σάλτσα με πικάντικη ντομάτα και βούτυρο.

Η θέση της Ελλάδας και το φαγητό που ξεχώρισε

Στη λίστα του Taste Atlas η Ελλάδα με τον «κόκορα κρασάτο» βρέθηκε στην 12η θέση συγκεντρώνοντας 4.5 αστέρια. Παρά το γεγονός ότι ο «Κόκορας Κρασάτος» δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα, η υψηλή του βαθμολογία δείχνει ότι η ελληνική κουζίνα εξακολουθεί να αποτελεί δυνατό «παίκτη» στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

«Ο κόκορας κράσατος είναι μια ελληνική παραλλαγή του διάσημου γαλλικού κόκορα κρασάτου. Αυτό το ελληνικό πιάτο παρασκευάζεται με κόκορα, ελληνικό κόκκινο κρασί, κρεμμύδια, σκόρδο, ελληνικό ελαιόλαδο, ξυλάκι κανέλας, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο, μπαχάρι, φύλλα δάφνης, ντομάτες και πιπεριές Φλωρίνης ή πάστα πιπεριάς Φλωρίνης.

Ο κόκορας βράζεται σε μια νόστιμη σάλτσα κόκκινου κρασιού μέχρι το κρέας να γίνει εξαιρετικά τρυφερό και αρωματικό. Το καλοκαίρι, η σάλτσα είναι ελαφριά, ενώ το χειμώνα είναι συνήθως πολύ πιο πηχτή. Παραδοσιακά, το πιάτο σερβίρεται με ζυμαρικά που μοιάζουν με σπαγγέτι και τριμμένο κεφαλοτύρι. Συνήθως παρασκευάζεται για το κυριακάτικο μεσημεριανό γεύμα ή για ειδικές περιστάσεις όπως τα Χριστούγεννα. Συνιστάται να συνοδεύσετε τον κόκορα κράσατο με ένα ποτήρι από το ίδιο κρασί στο οποίο μαγειρεύτηκε ο κόκορας» γράφει το Taste Atlas.

Τaste Atlas: Τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas με τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο: