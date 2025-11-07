Taste Atlas: Η λίστα με τα καλύτερα ψωμιά του κόσμου - Ο νικητής «έκπληξη» και οι «ηττημένοι»

Το ψωμί είναι από τις πιο σταθερές αξίες της καθημερινότητάς μας. Είναι αυτό που μπαίνει πρώτο στο τραπέζι και συχνά είναι το πρώτο που δοκιμάζουμε. Με άπειρες μορφές, αρώματα και υφές, αντανακλά τις γεύσεις και τις παραδόσεις κάθε τόπου. Από τα στρογγυλά χωριάτικα καρβέλια μέχρι τις μπαγκέτες, τη φοκάτσια και τα ιδιαίτερα λεπτά πιτάκια, κάθε είδος έχει τη δική του ιστορία.

Πρόσφατα, η παγκόσμια γαστρονομική πλατφόρμα TasteAtlas δημοσίευσε τη λίστα με τα 100 καλύτερα ψωμιά στον κόσμο, παρουσιάζοντας πώς διαφορετικοί πολιτισμοί απολαμβάνουν αυτό το ταπεινό αλλά αγαπημένο φαγητό.

Η κορυφή ανήκει στο ινδικό garlic butter naan. Παραδοσιακά ψημένο σε πήλινο φούρνο tandoor, το ναάν με σκορδόβουτυρο είναι γνωστό για την απαλή, μαστιχωτή υφή και το ιδιαίτερο άρωμά του. Μόλις ψηθεί, αλείφεται με λιωμένο βούτυρο και από πάνω προστίθεται ψιλοκομμένο σκόρδο, δημιουργώντας μια τέλεια νόστιμη και αρωματική γεύση που συμπληρώνει τα πλούσια ινδικά κάρυ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε μια άλλη ινδική λιχουδιά: το Amritsari kulcha. Το Taste Atlas το περιγράφει ως «μια πίτα γεμιστή με πατάτες, κρεμμύδια, τυρί cottage και μπαχαρικά… συνήθως γαρνιρισμένο με σπόρους κόλιανδρου και σκόνη κόκκινου τσίλι». Τρίτο το roti canai, με ινδική καταγωγή αλλά μεγάλη απήχηση στη Μαλαισία· τραγανό έξω, αφράτο μέσα.

Η Ινδία, λοιπόν, κατέκτησε τις τρεις πρώτες θέσεις, με το pan de bono της Κολομβίας, το pão de queijo της Βραζιλίας και πολλά ακόμη ν’ ακολουθούν. Και η Γαλλία και η Ιταλία; Η μπαγκέτα και η φοκάτσια έμειναν εκτός δεκάδας. Συγκεκριμένα κατέλαβαν την 14η και 15η θέση αντίστοιχα.

Αναλυτικά η λίστα με τα 10 καλύτερα ψωμιά του κόσμου σύμφωνα με το Taste Atlas: