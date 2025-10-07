Taste Atlas: Μια γλυκιά ελληνική πίτα στις κορυφαίες του κόσμου - Άλλες 3 στις top 50

Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από μια γλυκιά πίτα για να μας φτιάξει την ημέρα και τη διάθεση. Ο διάσημος οδηγός παγκόσμιας γαστρονομίας Taste Atlas παρουσίασε τις 50 καλύτερες γλυκιές πίτες και στον κατάλογο ξεχώρισαν τέσσερις ελληνικές συνταγές. Μάλιστα η μια σκαρφάλωσε, και δικαίως, στη δεύτερη θέση, μια ανάσα από την πρωτιά.

Στην κορυφή συναντάμε την παραδοσιακή μηλόπιτα από την Ολλανδία. Η appeltaart με βαθμολογία 4,4 αστέρια διαφέρει από την κλασική αμερικανική συνταγή με πολλούς τρόπους. Ψήνεται σε μια στρογγυλή αποσπώμενη φόρμα για κέικ γεγονός που την κάνει πιο βαθιά. Το εσωτερικό της είναι πιο στεγνό, με μεγάλα κομμάτια μήλου, σταφίδας και σουλτανίνα, μπαχαρικά όπως κανέλα και γαρύφαλλο, χυμό λεμονιού και άλλα ζεστά μπαχαρικά.

Το Appeltaart χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και πιστεύεται ότι ο χρόνος ψησίματος μετρούνταν με τον αριθμό των προσευχών που έπρεπε να πει κανείς μέχρι να βγει από τον φούρνο. Σερβίρεται συνήθως σε θερμοκρασία δωματίου και γαρνίρεται με μια κουταλιά σαντιγί, αυτό που είναι γνωστό ως appeltaart met slagroom. Αυτό το παραδοσιακό επιδόρπιο είναι μια από τις πρώτες πίτες που μαθαίνουν να φτιάχνουν οι νέοι στην Ολλανδία.

Στη δεύτερη θέση η ελληνική μελόπιτα με 4,4 αστεράκια. Αυτό το ελαφρύ =επιδόρπιο συνδέεται παραδοσιακά με το νησί της Σίφνου, αλλά οι ποικιλίες του μπορούν να βρεθούν και σε άλλες περιοχές.

Η πίτα συνδυάζει φρέσκο ​​τυρί, κατά προτίμηση μυζήθρα με βάση το πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, αυγά και μέλι, και συνήθως ψήνεται ως στρογγυλό κέικ χωρίς κόρα. Συνιστάται να γαρνίρετε τη μελόπιτα με λίγο κανέλα και λίγο επιπλέον μέλι.

Στην τρίτη θέση βρίσκουμε την Key Lime Pie με 4.3 αστέρια. Ένα γλυκόξινο επιδόρπιο με γυαλιστερό χρώμα, που προέρχεται από τα νησιά Keys της Φλόριντα. Φτιάχνεται από έντονα αρωματικό χυμό λάιμ, ζαχαρούχο γάλα και αυγά, τα οποία αναμειγνύονται σε μια κρέμα. Η κρέμα χύνεται σε μια βουτυρώδη βάση φτιαγμένη από κράκερ Graham και περιχύνεται με γλυκιά σαντιγί.

Σήμερα, χρησιμοποιούνται σε αυτή την παραδοσιακή, δροσιστική πίτα που είναι ακόμα καλύτερη όταν συνδυάζεται με ελαφριά, τραγανά και φρουτώδη λευκά κρασιά.

Στη συνέχεια, την τέταρτη θέση κατέλαβε η πολωνική συνταγή Szarlotka με 4,3 αστέρια. Είναι μια παραδοσιακή μηλόπιτα εξαιρετικά δημοφιλής σε όλη την Πολωνία. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να την φτιάξετε, αλλά συνήθως παρασκευάζεται με ζύμη από κουρκούτι και μαγειρεμένα ή ωμά μήλα.

Ωστόσο, υπάρχει μια παραλλαγή της szarlotka που είναι πολύ γνωστή, αφού περιλαμβάνει επίσης μια στρώση μαρέγκας κάτω από το crumble. Η szarlotka μπορεί επίσης να έχει και άλλα φρούτα όπως ροδάκινα και αχλάδια, η γέμιση μήλου μπορεί να έχει σταφίδες και αμύγδαλα. Σε αντίθεση με την αμερικανική μηλόπιτα, η szarlotka δεν είναι πολύ γλυκιά.

Την πεντάδα κλείνει η αμερικανική Peanut Butter Pie από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4.3 αστέρια. Η πίτα προέρχεταια πό τη Τζόρτζια και έχει ως βάση της το φυστικοβούτυρο.

Αυτή η γλυκιά και αλμυρή πίτα αποτελείται από μια ζύμη γεμιστή με κολλώδες φυστικοβούτυρο και κομμάτια καβουρδισμένων και αλατισμένων φιστικιών. Η γέμιση είναι εμπλουτισμένη με καστανή ζάχαρη, αλεύρι, βούτυρο, αυγά, γάλα, εκχύλισμα βανίλιας και σιρόπι καλαμποκιού.

Μόλις είναι έτοιμη, αυτή η θρεπτική πίτα συνήθως σερβίρεται με μια κουταλιά σαντιγί από πάνω.

Ποιες πίτες συμπληρώνουν τη δεκάδα

Geraardsbergse mattentaart - Βέλγιο

Banoffee pie - Ηνωμένο Βασίλειο

Blueberry Cobbler - Ηνωμένες Πολιτείες

Γαλατόπιτα - Ελλάδα

Mustikkapiirakka - Φινλανδία

Στη 18η θέση συναντάμε τη δική μας εκδοχή της μηλόπιτας. Όπως αναφέρεται από το Taste Atlas, στην ελληνική συνταγή προστίθενται καρύδια, διάφορα είδη αρωμάτων και αποξηραμένα φρούτα. Σε όλες τις μορφές και παραλλαγές της, η μηλόπιτα συνήθως συνδυάζεται με καφέ και απολαμβάνεται ως απογευματινό επιδόρπιο.

Τέλος η ελληνική καρπουζόπιτα κατέλαβε την 50η θέση με βαθμολογία 3,6 αστέρια. Μια γλυκιά καλοκαιρινή σπεσιαλιτέ του ελληνικού νησιού της Μήλου, που αποτελείται από σάρκα καρπουζιού, ζάχαρη, τοπικό θυμαρίσιο μέλι, αλεύρι, κανέλα και ελαιόλαδο. Το μείγμα καρπουζιού αδειάζεται σε ένα ταψί, λειαίνεται σε μια επίπεδη πίτα ή κέικ και πασπαλίζεται με άφθονο λευκό σουσάμι πριν το ψήσιμο.

