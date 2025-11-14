Δύο ελληνικές πόλεις στην κορυφή των γαστρονομικών προορισμών της Ευρώπης

Τις ευρωπαϊκές πόλεις που προσφέρουν τις πιο αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να αποφύγουν τις τουριστικές παγίδες και να κατευθυνθούν απευθείας στα μέρη όπου το παραδοσιακό φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής κουλτούρας, δημοσίευσε η ομάδα της Saga Holidays.

Οι 10 πιο αυθεντικοί γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης

Η ομάδα ανέλυσε 5.000 εστιατόρια σε 125 ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από κριτικές στο Google για κάθε εστιατόριο, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο συχνά οι πελάτες χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «αυθεντικό» και «παραδοσιακό» στις κριτικές τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά συνδυάστηκαν με μια βαθμολογία συναισθήματος (όσο υψηλότερος ο αριθμός, τόσο πιο θετικό το συναίσθημα) για να βρεθούν οι απόλυτα αυθεντικές πόλεις για φαγητό.

Βουδαπέστη, Πειραιάς και Αθήνα στην κορυφή της λίστας

1. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Η Βουδαπέστη βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με βαθμολογία 98/100. Η πάπρικα είναι βασικό συστατικό της ουγγρικής κουζίνας, οπότε τα πιο εμβληματικά πιάτα της περιλαμβάνουν το γκούλας (Gulyás), ένα πλούσιο στιφάδο με μοσχάρι και το κοτόπουλο παπρικάς (Csirkepaprikás), ένα κρεμώδες στιφάδο κοτόπουλου με πάπρικα.



Επίσης, ένα πιάτο που πρέπει να δοκιμάσετε είναι το Lángos, ένα τηγανητό ψωμί που σερβίρεται συχνά με γαρνιτούρες όπως ξινή κρέμα, σκόρδο και τυρί. Για όσους προτιμούν τις πιο γλυκές γεύσεις, μπορείτε να βρείτε παραδοσιακά ουγγρικά κέικ καμινάδας (Kürtőskalács), που είναι κυλινδρικά, ζαχαρούχα γλυκά με τραγανή εξωτερική επιφάνεια.

2. Πειραιάς, Ελλάδα

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Πειραιάς στην Ελλάδα με βαθμολογία 97/100. Ο Πειραιάς φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρει άφθονα φρέσκα θαλασσινά, από μύδια μέχρι μπακαλιάρο.

Ένα άλλο τοπικό φαγητό είναι τα χόρτα, όπως τσουκνίδα και άγριο σπανάκι, καθώς και η κλασική ελληνική σαλάτα (χωριάτικη).



Στον Πειραιά, θα βρείτε επίσης φρέσκους λουκουμάδες, που είναι τηγανητά γλυκά βουτηγμένα σε σιρόπι ή μέλι. Είναι ένα από τα παλαιότερα γλυκά που έχουν καταγραφεί στην ελληνική ιστορία και λέγεται ότι δίνονταν στους νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων ως επιβράβευση.

3. Αθήνα, Ελλάδα

Η Αθήνα κατατάσσεται τρίτη με βαθμολογία 96/100 και την υψηλότερη βαθμολογία στις 10 πρώτες θέσεις. Με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο να λαχταρούν δημοφιλή ελληνικά πιάτα όπως ο γύρος και το σουβλάκι, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα αυθεντικά εστιατόρια της Αθήνας λαμβάνουν τόσο ενθουσιώδεις κριτικές.



Μερικά πιο μοναδικά πιάτα που αξίζει να δοκιμάσετε είναι το αυγολέμονο, μια ελληνική σούπα με χτυπημένα αυγά και χυμό λεμονιού και η φάβα, μια σάλτσα από κίτρινα μπιζέλια, κρεμμύδια και μπαχαρικά. Όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δοκιμάσετε τοπικά φαγητά είναι παραγγέλνοντας μεζέδες, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε μια ποικιλία από μικρά πιάτα.

4. Βιέννη, Αυστρία

Στην τέταρτη θέση, η Βιέννη στην Αυστρία έχει βαθμολογία 94/100. Το πιο εμβληματικό πιάτο της είναι χωρίς αμφιβολία το Wiener schnitzel – παναρισμένη μοσχαρίσια κοτολέτα στο τηγάνι. Το πιάτο είναι τόσο σημαντικό που προστατεύεται από τον αυστριακό νόμο και πρέπει να παρασκευάζεται με μοσχάρι για να ονομάζεται «Wiener schnitzel».

Εκτός από το σνίτσελ, όταν βρεθείτε στη Βιέννη, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα παραδοσιακό στρούντελ μήλου (Apfelstrudel) – ένα από τα πιο δημοφιλή επιδόρπια της Αυστρίας. Στη Βιέννη θα βρείτε πολλές παραλλαγές του στρούντελ, από το topfenstrudel (φτιαγμένο με γλυκό τυρί quark) έως το millirahmstrudel (ένα στρούντελ με γάλα, γλυκό ψωμί, σταφίδες και κρέμα).



5. Κρακοβία, Πολωνία

Στην πέμπτη θέση, η Κρακοβία στην Πολωνία με βαθμολογία 92/100, με τον υψηλότερο αριθμό κριτικών που αναφέρονται στην αυθεντικότητα.

Με ιστορία που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα, η Κρακοβία είναι πλούσια σε ιστορία και παράδοση, κάτι που είναι εμφανές και στην κουζίνα της. Η παραδοσιακή πολωνική κουζίνα είναι πλούσια σε κρέατα, ψωμί και τουρσιά και πολλά πολωνικά πιάτα χρειάζονται πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν. Το pierogi είναι ένα πολύ αγαπημένο πολωνικό πιάτο που αποτελείται από μικρά ζυμαρικά που μπορούν να βράσουν ή να τηγανιστούν και συνοδεύονται από διάφορες γεύσεις, από καπνιστό σολομό και κρέατα μέχρι φακές ή ξινολάχανο.



Τα γλυκά είναι επίσης δημοφιλή στους ντόπιους, ειδικά το καλοκαίρι, όταν σερβίρονται με ξινή κρέμα και ζάχαρη – μια δημοφιλής ποικιλία είναι τα pierogi z jagodami, τα οποία έχουν γέμιση από άγρια μύρτιλα.

