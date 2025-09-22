Ελληνοτουρκική σύγκρουση για τα γλυκά του Taste Atlas - «Ο μπακλαβάς είναι από τους Οθωμανούς»

Τι κι αν τα γλυκά υπάρχουν για να γλυκαίνουν τη ζωή μας; Στην περίπτωση της πρόσφατης λίστας του παγκοσμίου φήμης γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas, φαίνεται πως… έβαλαν φωτιά! Με αφορμή την ανάρτηση που παρουσίαζε τα 20 κορυφαία ελληνικά γλυκά, οι γευστικοί κάλυκες ικανοποιήθηκαν μεν, αλλά τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση πήραν γρήγορα φωτιά.

Ανάμεσα στα γλυκά που ξεχώρισαν βρίσκονται μερικά από τα πλέον αγαπημένα επιδόρπια: μπακλαβάς, γαλακτομπούρεκο, χαλβάς και άλλα κλασικά «διαμάντια» της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, που έχουν συντροφεύσει γενιές και γενιές γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι — ή και δίπλα από τον απογευματινό καφέ.

Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, η λεζάντα του Taste Atlas «Ανακαλύψτε τα ελληνικά επιδόρπια» έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πολλοί Τούρκοι χρήστες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι «βαφτίζει» τουρκικά γλυκά σε ελληνικά, αλλάζοντας απλώς το όνομα ή την παρουσίασή τους.

«Ωραία τουρκικά γλυκά», «Πρωταπριλιά;», «Η σελίδα τροφοδοτεί το χάος», «Ο χαλβάς, ο μπακλαβάς, οι λουκουμάδες, το ραβανί είναι από τους Οθωμανούς. Ήταν γλυκά του Παλατιού» είναι μερικά μόνο από τα σχόλια που πλημμύρισαν την ανάρτηση, ενώ αρκετοί περιορίστηκαν απλώς στο να αφήσουν μια τουρκική σημαία.

Φυσικά, όσοι γνωρίζουν τα γαστρονομικά… «πεπραγμένα» των δύο χωρών, ξέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η γευστική κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας έχει μακρά ιστορία – από το αν ο καφές είναι ελληνικός ή τούρκικος, μέχρι το ποιος «γέννησε» τον ντολμά, το ντονέρ ή το… κεμπάπ.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι κάπου στη μέση. Η γαστρονομία των δύο λαών έχει δεχτεί επιρροές μέσα στους αιώνες, με κοινά πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία που δύσκολα μπαίνουν σε... κουτάκι. Ναι, μπορεί ο μπακλαβάς να σερβιριζόταν στα παλάτια των Οθωμανών, αλλά και το ελληνικό τραπέζι τον έχει τιμήσει και εξελίξει με τον δικό του τρόπο.

Δείτε μερικά σχόλια:

