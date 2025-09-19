Αυτά είναι τα 20 καλύτερα ελληνικά γλυκά - Ποιο κατέκτησε την κορυφή

Η ελληνική γαστρονομία είναι γεμάτη από πλούσια παραδοσιακά πιάτα, αλλά τα γλυκίσματά της κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας.

Το Taste Atlas παρουσίασε τα 20 κορυφαία ελληνικά γλυκά που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και ικανοποιούν τους γευστικούς κάλυκες ακόμη και εκείνων που δεν τα αγαπούν.

Τα 5 κορυφαία ελληνικά γλυκά

Στην κορυφή βρίσκουμε τη μπουγάτσα η οποία με 4,5 αστέρια φαίνεται πως έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην καρδιά των Ελλήνων και όχι μόνο. Η πλούσια κρέμα ή το τυρί την καθιστούν ιδανική για πρωινό ή απογευματινό σνακ, με τη λεπτή ζύμη να προσφέρει μια μοναδική τραγανότητα.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο μπακλαβάς (4,4 αστέρια). Πρόκειται για ένα γλυκό που είναι συνώνυμο της ελληνικής κουλτούρας. Το τραγανό φύλλο κρούστας και η γλυκιά γέμιση από καρύδια και σιρόπι το κάνουν εξαιρετικά αγαπητό.

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα μελομακάρονα (4,4 αστέρια). Αυτό το χριστουγεννιάτικο μελωμένο γλυκό αναδύει τη γεύση των γιορτών. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η μελοπίτα (4,4 αστέρια), μια πλούσια πίτα από μέλι, καρύδια και έντονα μπαχαρικά όπως κανέλλα και γαρύφαλλο.

Την πεντάδα με 4,3 αστέρια συμπληρώνει το γαλακτομπούρεκο. Αυτή η ελληνική εκδοχή του cheesecake συνδυάζει την κρεμώδη υφή με το σιρόπι, δημιουργώντας μια γλυκιά απόλαυση που λατρεύεται από όλους.

Ποια γλυκά εδέσματα συμπληρώνουν την 20άδα

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν πολλά αγαπημένα γλυκά που αντικατοπτρίζουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Κάθε ένα από αυτά φέρει μια ιδιαίτερη γεύση, που συνδέεται με τις παραδόσεις και τα έθιμα των περιοχών όπου προέρχονται.