Taste Atlas: Τα 10 κορυφαία πιάτα με θαλασσινά στον κόσμο - Μόνο ένα ελληνικό ξεχωρίζει

Το TasteAtlas, ο πιο δημοφιλής παγκόσμιος οδηγός γαστρονομίας δημοσίευσε τη νέα του λίστα των 50 καλύτερων πιάτων με θαλασσινά και η δεκάδα είναι ιδιαίτερα λαχταριστή. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει και ένα παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα...

Στην κορυφή βρίσκεται το Loimulohi από τη Φινλανδία. Πρόκειται για ένα πιάτο με βάση τον σολομό που ψήνεται αργά στη φωτιά πάνω σε σανίδα. Με βαθμολογία 4.8, ξεχωρίζει όχι μόνο για τη γεύση του αλλά και για την τεχνική ψησίματος που διατηρεί την υγρασία και αναδεικνύει καπνιστές νότες.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση συναντάμε δύο ασιατικά εδέσματα: το Kaisendon, ιαπωνικό μπολ με ρύζι και φρέσκα ωμά θαλασσινά, και το Batagor, ινδονησιακό street food με τηγανητό ψάρι και tofu σε σάλτσα φυστικιού. Και τα δυο έχουν αποσπάσει 4,6 αστέρια.

Στην 4η θέση βρίσκουμε τον τουρκικό μεζέ Kalamár Tava, δηλαδή καλαμάρι τηγανητό που μουλιάζεται σε γάλα και στη συνέχεια βουτιέται σε ένα κουρκούτι από αλεύρι, μαγειρική σόδα και αλάτι, πριν τηγανιστεί σε καυτό λάδι. Τα δαχτυλίδια καλαμαριού μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νιφάδες πιπεριού.

Μόλις τηγανιστούν, συνήθως σερβίρονται με μια τουρκική σάλτσα τύπου ταρτάρ μαζί με μερικές φέτες λεμονιού.

Η Ιαπωνία εκπροσωπείται από άλλα δυο πιάτα τα οποία έχουν καταλάβει την 5η και 7η θέση. Πρόκειται για το Otoro Nigiri Sushi και το Chutoro Nigiri Sushi δηλαδή διαφορετικές κοπές τόνου σε nigiri.

Το Περού κατέλαβε την 6η θέση με τις Conchitas a la parmesana, δηλαδή χτένια ψημένα με παρμεζάνα και κρασί.

Στην 8η θέση βρίσκουμε το βιετναμέζικο Chả cá Lã Vọng, τηγανητό ψάρι με κουρκουμά και άνηθο.

Λίγο πριν κλείσει η πρώτη δεκάδα, στην 9η θέση συναντάμε το δικό μας Συμιακό γαριδάκι το οποίο ξεχωρίζει κάθε καλοκαίρι. Συνοδεύεται άριστα με ένα ποτήρι ούζο.

Τη δεκάδα συμπληρώνει το μεξικάνικο πιάτο Camarones Enchipotlados, δηλαδή γαρίδες με πικάντικη σάλτσα chipotle, ένα εκρηκτικό έδεσμα γεμάτο ένταση και χαρακτήρα.