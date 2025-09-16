Taste Atlas: Αυτά είναι τα δύο κορυφαία ελληνικά γλυκά με τυρί

Το πολωνικό Sernik είναι στην πρώτη θέση της λίστας του Taste Atlas με τα «καλύτερα επιδόρπια με τυρί» στον κόσμο. Ακολουθεί η αιγυπτιακή Kunafah, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Basque cheesecake από το Σαν Σεμπαστιάν. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε η Μελόπιτα της Σίφνου και στη δέκατη η Σφακιανόπιτα της Κρήτης.





Η Μελόπιτα της Σίφνου είναι παραδοσιακό νησιώτικο γλύκισμα που συνδυάζει το τοπικό τυρί με μέλι και λεπτό φύλλο ή τραγανή υφή, και στο TasteAtlas αναγνωρίστηκε για την ισορροπία γεύσης και την αυθεντικότητα του τόπου προέλευσής της. Η διάκριση υπογραμμίζει τη δύναμη της νησιώτικης γευστικής ταυτότητας και την απήχηση που μπορούν να έχουν τοπικά προϊόντα σε διεθνές κοινό.

Η Σφακιανόπιτα είναι ένα πλούσιο τυρένιο γλυκό που φτιάχνεται με απλά, ισχυρά στοιχεία της κρητικής κουζίνας, εκπροσωπώντας την παράδοση του νησιού. Η παρουσία της στη δεκάδα επιβεβαιώνει πως η ελληνική παραδοσιακή ζαχαροπλαστική, ακόμα και με αμιγώς τοπικά υλικά και τεχνικές, ανταγωνίζεται επιτυχώς διεθνή επιδόρπια.



Το Taste Atlas είναι ένας διαδικτυακός οδηγός ταξιδιών για παραδοσιακά φαγητά, ο οποίος συγκεντρώνει αυθεντικές συνταγές, κριτικές γαστρονομικών κριτικών και ερευνητικά άρθρα σχετικά με δημοφιλή συστατικά και πιάτα. Αυτοπροσδιορίζεται ως «ένας παγκόσμιος άτλας παραδοσιακών πιάτων, τοπικών συστατικών και αυθεντικών εστιατορίων», διαθέτει έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη φαγητών με εικονίδια πιάτων που εμφανίζονται στις αντίστοιχες περιοχές τους και φέρεται να περιέχει σχεδόν 10.000 πιάτα, ποτά και συστατικά, καθώς και 9.000 εστιατόρια.