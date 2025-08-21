Αυτή η ελληνική πίτα ξεχωρίζει στη λίστα με τις πιο νόστιμες του κόσμου, σύμφωνα με το Taste Atlas

Η μυρωδιά τους χαϊδεύει τα ρουθούνια και ξυπνά μνήμες από χωριό και γιαγιά. Οι πίτες είναι συνυφασμένες με την ελληνική παράδοση και κάθε νοικοκυρά που σέβεται τον εαυτό της, φροντίζει να φουρνίζει συχνά πυκνά μια πίτα για να ικανοποιήσει τους γευστικούς κάλυκες της οικογένειάς της.

Οι ελληνικές πίτες είναι νόστιμες και λαχταριστές και δικαίως κερδίζουν μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία αλμυρά αρτοσκευάσματα του κόσμου. Όπως προκύπτει από τη σχετική λίστα που δημοσίευσε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, πέντε παραδοσιακά αλμυρά αρτοσκευάσματα βρίσκονται στην κορυφαία 50άδα του κόσμου, με βάση τις αξιολογήσεις των χρηστών.

Η παραδοσιακή σπανακόπιτα είναι αυτή που ξεχωρίζει κατακτώντας τη 12η θέση με 4,3 αστέρια.

«Ταπεινή καταγωγή, σε γαστρονομικά ύψη»

«Η σπανακόπιτα είναι μια ελληνική πίτα που αποτελείται από ένα βουτυράτο, αφράτο φύλλο με γέμιση από μαγειρεμένο σπανάκι, χυμό λεμονιού, φέτα και -μερικές φορές- άνηθο. Μπορεί να σερβιριστεί είτε ως σνακ, ορεκτικό είτε ως ελαφρύ κυρίως πιάτο. Λόγω της αγροτικής παράδοσης των χειροποίητων τροφίμων, οι πίτες αρχικά εφευρέθηκαν για τους εργάτες του χωραφιού που τις κουβαλούσαν στις τσέπες τους και τις κατανάλωναν ενώ εργάζονταν», σημειώνει το Taste Atlas.



Και συνεχίζει: «Αν και η σπανακόπιτα έχει ταπεινή καταγωγή, έχει φτάσει σε μεγαλύτερα γαστρονομικά ύψη. Έτσι σήμερα μπορεί να βρεθεί στις περισσότερες ταβέρνες και πολυτελή εστιατόρια».

Freepik

Όσο για την καταγωγή της σπανακόπιτας, ο γαστρονομικός οδηγός αναφέρει: «Είναι πιθανό το πιάτο να προήλθε πριν από 400 χρόνια, κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής στην Ελλάδα, καθώς ένα τουρκικό πιάτο που ονομάζεται ισπανάκι έχει σχεδόν πανομοιότυπη παρουσίαση.



Ο παραδοσιακός τρόπος σερβιρίσματος της πίτας είναι να την κόψετε σε μικρά τρίγωνα και να την καταναλώσετε ελαφρώς ζεστή, συνοδευόμενη από σάλτσα τζατζίκι - μια γευστική σάλτσα που αποτελείται από γιαούρτι, σκόρδο και αγγούρια».

Στη 14η θέση βρίσκεται η παραδοσιακή ελληνική τυρόπιτα, ενώ ακολουθεί στην 25η θέση η σκοπελίτικη τυρόπιτα. Στην 35η θέση συναντάμε την παραδοσιακή χορτόπιτα και στην 37η τα καλτσούνια.

Λιχουδιά από τη Σερβία στην κορυφή

Το κορυφαίο αλμυρό αρτοσκεύασμα του κόσμου είναι τα Pazarske mantije. Πρόκειται για ένα σερβικό πιάτο που προέρχεται από το Νόβι Παζάρ.

«Αυτό το πιάτο μοιάζει με το βοσνιακό μπουρέκ σε γεύση, αλλά το σχήμα είναι αρκετά διαφορετικό -διαμορφώνεται σε μικρές σφαίρες που τοποθετούνται σε ένα ταψί και ψήνονται μαζί.



Η ζύμη αρχικά τεντώνεται, αλείφεται με βούτυρο και στη συνέχεια γεμίζεται με κιμά, αλάτι, πιπέρι, κρεμμύδια και λίγο λάδι. Μόλις γεμιστεί, η ζύμη διαμορφώνεται σε μικρές μπάλες, τοποθετείται σε ένα ταψί και ψήνεται, παραδοσιακά σε παλιούς φούρνους, γεγονός που τους δίνει τη μοναδική τους γεύση και άρωμα.



Τα mantije συνήθως συνοδεύονται από γιαούρτι που περιχύνεται από πάνω και τρώγεται όσο είναι ακόμα ζεστά», εξηγεί το Taste Atlas.