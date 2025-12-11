Παγκόσμια πρωτιά για την Ιταλία: Η κουζίνα της έγινε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

Ειδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτηρίστηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου από την UNESCO η ιταλική γαστρονομία κάνοντας τη την πρώτη κουζίνα που λαμβάνει αυτόν τον τιμητικό τίτλο.

Αν και τα εμβληματικά πιάτα της, όπως οι πίστες ή τα ζυμαρικά, βρίσκονται ήδη στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά», χθες η UNESCO αναγνώρισε τις μαγειρικές παραδόσεις της Ιταλίας και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και μεταδίδονται ως κληροδοτήματα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία πίεζε για την αναγνώριση της κουζίνας της χώρας της από την εκλογή της, δήλωσε «Για εμάς τους Ιταλούς, η κουζίνα δεν είναι απλώς φαγητό ή μια συλλογή συνταγών. Είναι πολύ περισσότερα: είναι πολιτισμός, παράδοση, εργασία, πλούτος».

Γαστρονομία Made in Italy

Για εκατομμύρια θαυμαστές, η είδηση ​​επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πίστευαν - από τα λαχταριστά cannoli έως την 'Nduja από την Καλαβρία - το ιταλικό φαγητό είναι το καλύτερο. Αυτό αποδείχθηκε και πριν από λίγες ημέρες όταν οι χρήστες του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas την ανέβασαν και πάλι στην πρώτη θέση.

Ο πολιτιστικός οργανισμός περιέγραψε την ιταλική κουζίνα ως «μέσο σύνδεσης με την οικογένεια και την κοινότητα, είτε στο σπίτι, είτε στα σχολεία, είτε μέσω φεστιβάλ, τελετών και κοινωνικών συγκεντρώσεων».

Μιλώντας στην εφημερίδα La Repubblica, ο σεφ Μικελάντζελο Μαμολίτι δήλωσε ότι η είδηση ​​τον γέμισε με μεγάλη υπερηφάνεια, τόσο προσωπικά ως Ιταλό, όσο και επαγγελματικά ως σεφ.

«Η Ιταλία είναι ένα από τα έθνη όπου η τοπική κουζίνα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον πολιτισμό και τις παραδόσεις», δήλωσε ο σεφ, του οποίου το εστιατόριο «La Rei Natura» στο Πιεμόντε είναι το μόνο νέο εστιατόριο τριών αστέρων στον Οδηγό Michelin του 2026.

Επιχειρηματίες της εστίας αλλά και η κυβέρνηση της Ιταλίας ελπίζουν ότι αυτή η παγκόσμια επίσημη αναγνώριση θα ενισχύσει περαιτέρω τον τουρισμό στη χώρα, η οποία ήδη υποδέχεται 80 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Ο Luigi Scordamaglia, Διευθύνων Σύμβουλος της Filiera Italia, η οποία εκπροσωπεί όλες τις εταιρείες τροφίμων και κρασιού στην αλυσίδα παραγωγής, δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ότι η κίνηση της Unesco σηματοδότησε μια επιτυχία «για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού Made in Italy».

«Όταν μιλάμε για τη μεσογειακή διατροφή, εννοούμε την υπέροχη ιταλική κουζίνα μας, η οποία μοιράζεται τις αρχές της, πρώτα και κύρια αυτές της ισορροπίας και της ποικιλίας» προσέθεσε.