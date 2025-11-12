UNESCO: Η ιταλική κουζίνα ένα βήμα πριν την είσοδο στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας

Η τεχνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της UNESCO έδωσε την αρχική έγκριση για την εγγραφή της ιταλικής κουζίνας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το euronews, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό δημοσίευσε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου την τεχνική αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας της ιταλικής κουζίνας, η οποία προτείνει την εγγραφή της ιταλικής κουζίνας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, μετά από κοινή πρόταση των ιταλικών υπουργείων Πολιτισμού και Γεωργίας.



Η τελική απόφαση της διακυβερνητικής επιτροπής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται τον επόμενο μήνα. «Είναι υπέροχο να βλέπεις το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζεται η αναγνώριση της ιταλικής κουζίνας ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», σχολίασε ο υπουργός Γεωργίας, Επισιτιστικής Κυριαρχίας και Δασών, Francesco Lollobrigida. Ωστόσο, προέτρεψε τον κόσμο να περιμένει μέχρι τις «10 Δεκεμβρίου» για να αρχίσει να ενθουσιάζεται.



Ο Pier Luigi Petrillo, καθηγητής στο Luiss Guido Carli στη Ρώμη, επιμελήθηκε τον φάκελο υποψηφιότητας και εξέφρασε επίσης παρόμοιες επιφυλάξεις. «Η τεχνική αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε σήμερα μας λέει ότι ο φάκελος είναι καλά τεκμηριωμένος», επεσήμανε. «Αυτό το πρώτο «ναι» δεν πρέπει να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, διότι η Διακυβερνητική Επιτροπή που θα συνεδριάσει στην Ινδία τον Δεκέμβριο έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει πλήρως την απόφαση».



Η Ιταλία διαθέτει ήδη αρκετά στοιχεία στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως την τέχνη του ναπολιτάνικου «Pizzaiuolo» (2017), την τέχνη των γυάλινων χαντρών (2020), την πρακτική του τραγουδιού της όπερας (2023) και το χειροκίνητο χτύπημα καμπανών (2024).



Η επιτροπή της UNESCO θα συνεδριάσει στο Νέο Δελχί της Ινδίας από τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου.