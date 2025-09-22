Ιταλία: Αίτημα για αναγνώριση της κουζίνας της ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

Για την Ιταλία, το να μαζεύονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι για να φάνε αποτελεί ίσως ένα τελετουργικό που ενισχύει την οικογενειακή συνοχή και αξίζει να προστατευτεί. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Γεωργίας, Επισιτιστικής Κυριαρχίας και Δασών της Ιταλίας, το υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν μια εκστρατεία για να αναγνωριστεί η ιταλική κουζίνα ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή σε όλη τη χώρα και σε διάφορες ιταλικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο, σε μια εκδήλωση με τίτλο «Κυριακάτικο γεύμα – Ιταλοί στο τραπέζι», όπου χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να δοκιμάσουν παραδοσιακά ιταλικά πιάτα.

Η Ιταλία έχει ήδη 61 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και 19 μνημεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Δεν αναδεικνύουμε έναν τρόπο μαγειρέματος, ακόμα κι αν όλες οι ιταλικές τοπικές κουζίνες θα είχαν τα προσόντα να αναγνωριστούν ως άυλη κληρονομιά από την Unesco, αναδεικνύουμε μια τελετή», δήλωσε ο Francesco Lollobrigida, Υπουργός Γεωργίας, Επισιτιστικής Κυριαρχίας και Δασών.

«Ένα έθιμο που ανήκει σε όλους μας, το οποίο ξεκινά με την επιλογή των τροφίμων, περνά από την κουζίνα και καταλήγει στα τραπέζια μας, όπου ακόμα συζητάμε για το τι τρώμε. Αυτό είναι η ιταλική κουζίνα, είναι αρχαία γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, είναι η χαρά του να είμαστε μαζί, να μαζευόμαστε και να διατηρούμε ζωντανές τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις. Το κυριακάτικο γεύμα είναι η υψηλότερη έκφραση αυτού του πολιτισμικού χαρακτηριστικού που ο κόσμος μας ζηλεύει. Το να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους συγκεντρωμένους στις ιταλικές πλατείες θα είναι μια εξαιρετική απόδειξη του τι σημαίνει η κουζίνα για τους Ιταλούς», πρόσθεσε ο Lollobrigida.

Μελόνι: «Η ιταλική κουζίνα αξίζει 250 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως»

Αυτά τα συναισθήματα μοιράζεται, όπως είναι φυσικό, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δηλώνει ότι η διατήρηση της Κυριακής ως ειδικής ημέρας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

«Συνήθιζα να περνάω το μεσημεριανό της Κυριακής με τους παππούδες μου, για μένα το μεσημεριανό της Κυριακής συνδέεται επίσης με τις «pastarelle», συμπεριλαμβανομένου του diplomat», δήλωσε η Μελόνι μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή της RAI «Domenica In».

«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά πράγματα που έχουμε, που εκφράζει καλύτερα τον πολιτισμό, την ταυτότητα, την παράδοση, τη δύναμή μας, αλλά και την οικονομία μας», επειδή η ιταλική κουζίνα αξίζει περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως και θέλουμε να την κάνουμε γνωστή», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Από την υψηλή γαστρονομία έως την λαϊκή κουζίνα, η Ιταλία, λόγω των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και των πολυμορφικών ιστορικών στρωμάτων της, είναι διανθισμένη με μια εξαιρετική ποικιλία συστατικών, πιάτων, περιστάσεων και τελετουργιών που συνδέονται με το φαγητό. Η ιστορία του φαγητού είναι η ιστορία του πολιτισμού και της κουλτούρας. Η ιταλική κουζίνα αντικατοπτρίζει την κοινωνία, την ιστορία και τη σχέση μας με το έδαφος: εκτός από το ότι αποτελεί μια αποκλειστικά ιταλική ιδιαιτερότητα, η υπεροχή της οποίας είναι από καιρό αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο υπουργός Πολιτισμού Alessandro Giuli, «υποστηρίζουμε λοιπόν με απόλυτη πεποίθηση και συμμετοχή την υποψηφιότητα της ιταλικής κουζίνας ως άυλης κληρονομιάς της Unesco».

Το φαγητό ως πυλώνας ταυτότητας

«Το φαγητό είναι ένας πυλώνας της ταυτότητάς μας και ένας ισχυρός κοινωνικός συνδετικός κρίκος. Δεν υπάρχει γεύμα χωρίς μοίρασμα, δεν υπάρχει τραπέζι χωρίς μια ιστορία να διηγηθεί. Το να μαζευόμαστε για να φάμε είναι ένα τελετουργικό που ενώνει γενιές, οικογένειες και ολόκληρες κοινότητες. Από αυτόν τον βαθύ δεσμό γεννήθηκε η ιδέα να επιλέξουμε το κυριακάτικο γεύμα ως σύμβολο για την προώθηση της υποψηφιότητας της ιταλικής κουζίνας ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», τόνισε ο πρόεδρος της Anci και δήμαρχος της Νάπολης, Gaetano Manfredi.

Η υλική και άυλη κληρονομιά της Ιταλίας στην UNESCO

Εκτός από το γεγονός ότι είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό μνημείων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στον κόσμο, με 61 μνημεία διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, η Ιταλία διαθέτει επίσης 19 άυλα μνημεία, σημειώνει το Euronews. Τα πιο πρόσφατα από αυτά είναι η παραδοσιακή τέχνη των καμπανών και η πρακτική του τραγουδιού της όπερας.

Η απόφαση για το αν η Ιταλία θα συμπεριληφθεί στον πολυπόθητο κατάλογο αναμένεται να ληφθεί τον Δεκέμβριο.