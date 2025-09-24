Αν επισκεφτείς αυτή την ιταλική πόλη με τον σκύλο σου, θα πληρώσεις τουριστικό φόρο

Αυτή η ιταλική πόλη θα ξεκινήσει από το 2026 να επιβάλει ημερήσιο φόρο στους ιδιοκτήτες σκύλων που την επισκέπτονται. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη καταπολέμηση των σκύλων στον παρθένο αυτό προορισμό που είναι πύλη προς τα βουνά των Δολομιτών.

Πρόκειται για την πόλη Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας, η οποία θα επιβάλει από το νέο έτος ημερήσιο φόρο 1,50 ευρώ στους ιδιοκτήτες σκύλων.

Τα κατοικίδια που ταξιδεύουν συχνά έχουν ήδη τα δικά τους διαβατήρια. Τώρα, σε μια εποχή υπερτουρισμού — όπου οι επισκέπτες καλούνται μερικές φορές να καταβάλλουν τέλη για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπό τους στις πλημμυρισμένες κοινότητες – ορισμένες πόλεις θεωρούν αναπόφευκτο να επιβληθεί τουριστικός φόρος και στα σκυλιά.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι επισκέπτες που θα πληρώνουν φόρο για τους τετράποδους φίλους. Και οι ντόπιοι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν φόρο 100 ευρώ ανά σκύλο, όπως σημειώνει το CNN Travel.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να αντισταθμίσει το κόστος καθαρισμού των δρόμων και να χρηματοδοτήσει νέα πάρκα σχεδιασμένα αποκλειστικά για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι φήμες ότι οι σκύλοι θα απαγορευτούν από τα κανονικά πάρκα της πόλης θα αποδειχθούν αληθινές.

Ο φόρος έρχεται αμέσως μετά από ένα άλλο αμφιλεγόμενο μέτρο: την υποχρέωση των ιδιοκτητών να πληρώνουν για την καταχώριση του DNA των σκύλων τους, ώστε οι ακαθαρσίες που δεν συλλέγονται να μπορούν να αντιστοιχιστούν στον «ένοχο» και να επιβληθούν πρόστιμα. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που δεν μαζεύουν τα περιττώματα των κατοικίδιων τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κυρώσεις έως 600 ευρώ ανά παράβαση.