Χιλιάδες Golden Retriever επιχειρούν να σπάσουν παγκόσμιο ρεκόρ στο μεγαλύτερο σκυλοραντεβού

Μια απίστευτη εικόνα αντίκρυσαν όσοι περπατούσαν σε κεντρικό πάρκο του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή καθώς το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου κανονίστηκε το μεγαλύτερο ραντεβού για σκύλους Golden Retriever.

Στόχος της ασυνήθιστης αυτής συνάντησης ήταν να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ όπου εκατοντάδες σκύλοι της ίδια ράτσας βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή.

Η εκδήλωση που οργανώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε τον τίτλο «Χρυσό Κύμα» (Golden Wave) κατέληξε να γίνει μια πολυπληθής συνάντηση στο πάρκο Bosques de Palermo.

Masiva juntada de Golden Retievers en Buenos Aires para romper el récor mundial 🐶



🗣️Si bien falta conocer el número oficial, el organizador del evento aseguró que el "récord es argentino" 🇦🇷



Σκυλιά γκόλντεν ριτρίβερ κάθε ηλικίας, από ενθουσιώδη κουτάβια που έπαιζαν στη λάσπη έως πιο ώριμα ζώα να περιφέρονται φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ευφάνταστα κοστούμια, γέμισαν το πάρκο, ενώ οι ιδιοκτήτες του κάθισαν να πιουν μάτε, ένα διάσημο ρόφημα της Αργεντινής, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε στο Reuters ο Φάουστο Ντουπέρε, διοργανωτής της εκδήλωσης.

Χιλιάδες σκύλοι Golden Retriever βρέθηκαν σε πάρκο στο Μπουένος Άιρες / Reuters

«Μια συγκέντρωση αυτού του μεγέθους δεν έχει ποτέ ξανά πραγματοποιηθεί και πιστεύω πως θα είναι ιστορικό το ότι θα καταρρίψουμε το ρεκόρ του Βανκούβερ με 1.685 γκόλντερ ριτρίβερ», πρόσθεσε ο ίδιος. «Εάν κοιτάξετε γύρω σας, τα καταφέραμε, 100%».

Δέκα παρατηρητές παρέστησαν στην εκδήλωση προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμετοχή, ανέφερε ο Ντουπέρε και η τελική καταμέτρηση θα δημοσιευτεί μόλις επιβεβαιωθεί. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είπε επίσης πως πιστεύει ότι τουλάχιστον 2.000 σκυλιά συγκεντρώθηκαν στη σημερινή εκδήλωση. «Σίγουρα, με μια πρώτη ματιά θα ξεπεράσουμε το Βανκούβερ», υπογράμμισε.