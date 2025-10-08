Σκυλάκος «ξενιτεύτηκε» 3.200 χιλιόμετρα μακριά επειδή τρόμαξε από την καταιγίδα

Μια ισχυρή καταιγίδα στη Βόρεια Καλιφόρνια προκάλεσε τόσο έντονο φόβο σε έναν γλυκύτατο σκυλάκο, ο οποίος το έβαλε στα πόδια, διένυσε μια ασύλληπτα μεγάλη απόσταση και τελικά εντοπίστηκε δύο μήνες μετά, 3.200 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Το ημίαιμο ποιμενικό κόργκι, ο Opie, εντοπίστηκε και παραδόθηκε σε αστυνομικό τμήμα στα περίχωρα του Σικάγο. Εκεί, οι αστυνομικοί σκάναραν το τσιπάκι του και βρήκαν τα στοιχεία της «μαμάς» του, με την οποία επικοινώνησαν.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα άκουσε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς ο Opie είχε εξαφανιστεί από την Καλιφόρνια, σχεδόν στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, περίπου δύο μήνες πριν, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times.

«Σκέφτηκα, "Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτός"», σχολίασε. «Έβαλα τα κλάματα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αυτός».

Η 30χρονη «μαμά» του Opie μπήκε στην επόμενη πτήση από την Καλιφόρνια για το Ιλινόις και επανενώθηκε με τον σκυλάκο άμεσα.



«Ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Πηδούσε πάνω κάτω και έκανε κάθε είδους χαριτωμένους μικρούς θορύβους», είπε. «Ήταν απλώς μια πολύ όμορφη στιγμή».



Ο 5χρονος Opie, που φοβάται πολύ τις καταιγίδες, έφυγε τρέχοντας και εθεάθη τελευταία φορά σε ένα τοπικό βενζινάδικο, από όπου τα ίχνη του χάθηκαν. Η «μαμά» του αρχικά πίστευε ότι κάποιος πήρε τον σκύλο και ότι με κάποιο τρόπο κατέληξε στο Ιλινόις, καθώς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο σκύλος κατάφερε να διανύσει αυτή την απόσταση μόνος του.